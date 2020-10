Études à l'étranger, séjours linguistiques : où peut-on voyager ?

Vous avez prévu de partir à l’étranger pour un semestre, une année d’études ou un séjour linguistique en 2020 ou 2021 ?

Voici un état des lieux sur l’ouverture des frontières des destinations les plus prisées.





Royaume-Uni

Irlande

Belgique

Allemagne

Espagne

Malte

Canada

USA

Afrique du Sud

Il est possible d’entrer au Royaume-Uni à condition de respecter obligatoirement une quatorzaine à votre arrivée. Vous devrez également remplir un formulaire concernant votre voyage 48h avant votre arrivée sur place.Tout comme au Royaume-Uni, les ressortissants français doivent s’isoler 14 jours à leur arrivée en Irlande . Il est demandé de ne pas utiliser les transports publics, de ne pas rendre visite à d’autres personnes, de préférer les courses en ligne ou d’aller faire des achats uniquement pour des produits essentiels. Il est tout de même possible de sortir de chez soi pour faire de l’exercice à condition d’être seul, de porter un masque et de respecter une distance de 2 mètres avec les autres citoyens.Les personnes arrivant sur le territoire belge et restant plus de 48h doivent remplir une fiche d’identification . Les restrictions sont différentes en fonction de votre région de départ en France. Si vous êtes en zone rouge, ce qui est le cas pour Paris ou les Bouches-du-Rhône notamment, vous devrez présenter un test à votre arrivée et vous mettre en quatorzaine.Si vous êtes en zone orange, un test et une quatorzaine sont recommandés.En zone verte, vous pourrez circuler librement.Vous pouvez retrouver la liste des régions sur ce site Les citoyens français devront présenter un test PCR s’ils ont séjourné dans les régions suivantes dans les 14 jours précédant leur entrée sur le territoire allemand : Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Corse, Hauts-de-France, Guyane française, Guadeloupe, St. Martin, La Réunion.Une quarantaine peut également être imposée et dépend de la législation de l’état fédéré de votre destination.La liste des zones considérées à risques évolue régulièrement et contient également d’autres destinations comme l’Espagne. Les restrictions s’appliqueront de la même manière si vous avez séjourné par exemple en Catalogne dans les 14 jours précédant votre arrivée en Allemagne. Vous pouvez la retrouver sur le site de l’ Institut Robert-Koch Les voyages en Espagne sont autorisés sans restrictions pour les citoyens français. Si vous arrivez en avion ou par voie maritime, un contrôle de votre température sera effectué et vous devrez être en dessous de 37,5°C. Un formulaire de santé publique devra être également rempli avant ou à votre arrivée sur le territoire espagnol.Les citoyens français peuvent rentrer librement sur le territoire maltais à l’exception des voyageurs en provenance de Paris ou de Marseille. Ces derniers devront présenter obligatoirement un test PCR négatif réalisé dans les 72h précédant leur voyage.Les frontières canadiennes sont pour le moment fermées pour les ressortissants français.Une exception est faite, entre autres, aux étudiants ayant reçus leur permis d’études avant le 18 mars 2020 et ne pouvant pas réaliser leur programme en ligne.Toutes les modalités sont indiquées sur le site du gouvernement canadien Les frontières des USA sont fermées depuis le 14 mars à toutes les personnes ayant séjourné dans l’un des pays de l’espace Schengen dans les 14 jours précédant leur arrivée aux États-Unis. Une exception est faite notamment aux étudiants qui ont obtenu un visa J-1 ou F-1 dans le but d’aller étudier ou réaliser un séjour linguistique aux USA.L’Afrique du Sud a annoncé la réouverture de ses frontières pour le 1 octobre 2020. Les voyageurs devront atterrir à Johannesburg, Durban ou au Cap et auront l’obligation de présenter un test PCR négatif effectué 72h avant l’arrivée sur le sol sud-africain. La liste des pays concernés par cette mesure devrait être divulguée dans les prochains jours.de nombreuses Universités ou école de langues, dans le cadre d’un séjour linguistique , proposent aux étudiants de commencer leur programme d’études par des cours en ligne dans le cas où ils seraient obligés de s’isoler en quatorzaine à leur arrivée dans leur pays de destination.

Adèle