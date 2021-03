Etudiant locataire ou colocataire : quel garant trouver ?

Vous êtes étudiant et vous louez votre logement, seul ou avec des colocataires. Pour se prémunir des risques de loyers impayés, le propriétaire bailleur exige bien souvent un garant, personne physique ou organisme qui se porte caution pour le locataire. La caution s'engage à payer les loyers, les charges ou les dégradations locatives si vous n’êtes plus en mesure de les régler lui-même.





La caution parentale ou d'un proche

Quelle caution en cas de colocation ?

Attention : Ne pas confondre caution et dépôt de garantie

La garantie Visale, un dispositif de cautionnement aidé par l'Etat