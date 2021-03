→ Etudiants entrepreneurs. Trois années pour lancer sa boîte avec un Bachelor

De l’entrepreneuriat, il a fait un métier. À la suite de son bachelor à Rennes School of Business , Kélian Lalloué réfléchit. « Je me suis dit que j’avais appris tellement de choses pendant trois ans qu’il était temps de me jeter à l’eau. » D’autant qu’après une discussion avec son banquier, rempiler pour deux années de master ne lui semblait plus une si bonne idée… « Je rembourse un crédit de 368 € tous les mois. Avec un master, cela me reviendrait à 650 €. Je n’aurais pas eu la même marge de manœuvre pour lancer tous mes projets… », songe-t-il a posteriori.





« Acquérir cet état d’esprit le plus tôt possible »

Cela me paraît indispensable dans une Business School. De formation ingénieur, j’ai moi-même « mal tourné » en créant quatre entreprises ! Aujourd’hui, plus que le lancement d’un projet, c’est l’esprit d’entreprendre qui est précieux. Nous avons donc à l’Esam notre incubateur, la Why Not Factory,que nous avons ensuite étendu à toutes les formations du groupe IGS.Pas de notes, pas de contrainte, pas de savoir descendant d’un professeur à un élève, un mélange de profils créatifs et business… Dans un incubateur, la seule chose qui compte est de faire. Ce n’est pas mieux, ni moins bien que les cours ; les deux approches sont très complémentaires. L’entrepreneuriat développe autonomie, leadership, créativité… Or, il est trop souvent réservé aux étudiants de master, ce qui est dommage : chacun gagne à acquérir cet état d’esprit le plus tôt possible.Nous en sommes à la troisième année de la Why Not Factory et, déjà, 60 entreprises ont vu le jour. L’an passé, le domaine le plus creusé par nos étudiants était l’éducation, l’innovation pédagogique. En tant que directeur d’école, je ne sais pas comment je dois le prendre !Plus sérieusement, la crise sanitaire les a beaucoup fait réfléchir à la manière d’apprendre et de transmettre des connaissances. En second lieu, beaucoup de projets concernent l’alimentation. L’urgence de trouver de nouvelles manières d’acheter et de consommer est palpable.