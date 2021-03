3 questions à Frédérique Boutin Responsable des relations internationales d’ ICN Business school





Comment avez-vous géré les relations internationales en cette année de Covid ?

Ce ne fut pas une mince affaire, comme vous pouvez l’imaginer, mais nous sommes toujours restés positifs, en trouvant des plans B et souvent des plans C ! Notre volonté était claire : maintenir les échanges académiques de nos étudiants chaque fois que cela était possible. Bien sûr, entre temps, il y a eu beaucoup d’annulations : de la part des étudiants, de certains partenaires, ou des Etats eux-mêmes. Il a fallu faire et défaire, au gré de l’évolution épidémique, pour offrir les meilleures options possibles à nos étudiants.

Un bachelor ne dure que trois ans. Comment rattraper ce retard ?

Beaucoup de nos étudiants ont pu faire leur échange en suivant les cours en ligne. D’autres ont aussi pu suivre un certificat dédié à l’entrepreneuriat sur notre campus de Berlin. Je dirais que le maître mot du moment, en matière d’international, est la souplesse. Songez que certains de nos étudiants suivent des cours en distanciel en Asie, doivent se lever au milieu de la nuit pour le faire. Dans ces cas comme dans d’autres, nous devrons tenir compte des contraintes rencontrées dans notre évaluation.



Ne craignez-vous pas que les futurs étudiants hésitent à s’expatrier ?

Nous nous sommes posé la question, mais avons vite été rassurés. Nous sommes justement en train de sélectionner nos futurs étudiants… et ils sont très positifs et veulent tous partir ! De notre côté, nous avons réinventé l’international, d’une manière qui nous servira à l’avenir. Beaucoup de choses ont émergé : cours distanciels, hybrides, activités en ligne de plus en plus nombreuses et bien conçues… Avec, aussi, la possibilité de créer des évènements communs entre nos différents campus. Je crois que l’international est, en fait, à l’aube de belles aventures.

propos recueillis par Nicolas Chalon

