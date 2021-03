Etudier à l'étranger. Partir malgré la crise du Covid-19

La dimension internationale est l’un des premiers critères pour choisir une école. Elle n’est pas non plus étrangère au succès du bachelor qui offre, contrairement aux autres cursus courts (prépa, BTS), la possibilité d’un échange loin de chez nous. Pourtant, le Covid a assigné tout le monde à résidence. Enfin presque.De rares écoles ont pu offrir aux étudiants cette immersion internationale.





« Faire de cette crise une opportunité »

L’international est l’une des clés de notre bachelor, qui compte 70 % d’étudiants de 80 nationalités différentes et un cursus au principe très clair : trois ans, trois pays.Pour continuer à offrir ces immersions internationales, nous nous sommes appuyés sur les six campus ESCP Business School en Europe (NDLR : Paris, Londres, Berlin, Madrid, Turin et Varsovie). Au-delà de cette mobilité, nous avons voulu faire de cette crise une opportunité, en lançant de nouveaux concepts.Il y a le mode phygital, mélange de cours physiques et digitaux, un modèle amené à perdurer. Nous développons aussi celui de « motilité », mobilité hybride internationale : il sera possible d'écouter les cours depuis son pays, de nous rejoindre ou de mélanger les deux.En septembre 2021, nous lancerons un nouveau modèle multicampus. Nos étudiants pourront suivre un cours le matin à Madrid, l’après-midi à Londres, travailler dans une association à Berlin et dîner à Paris. Leur nouvelle réalité pourra être : un jour, quatre pays.