Examens maintenus ou controle continu : incompréhension et inquiétude chez les étudiants

Par Lucile Descamps



Les images ont fait le tour de Twitter. Des centaines d’étudiants, entassés dans des couloirs de la Maison des examens d’Arcueil, en attendant de passer une épreuve d’anglais, vendredi dernier. Outre des conditions sanitaires que les témoins ont qualifié d’inquiétantes, des élèves ont assuré qu’une absence justifiée - même en cas de contamination au Covid-19 ou de cas contact - entraînait un 0 et le passage direct par la case rattrapages. De quoi convaincre certains de venir malgré tout.





Examens dans le Val-de-Marne : des étudiants refusent d’être « du bétail que l’on mène à l’abattoir »

Covid-19. Les partiels à l'université auront lieu à distance du 5 avril au 2 mai

Impression d’incohérence

Incompréhension des étudiants en santé

Examens en ligne : des étudiants de Paris-I recalés à cause d’un bug informatique

Covid-19. Le bras de fer des étudiants de BTS pour annuler les épreuves