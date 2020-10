Financer son permis de conduire : les bons plans

Passer son permis de conduire coûte en moyenne de 1 600 € à 1 800 €. Si parfois parents ou grands-parents peuvent aider financièrement, voici différents dispositifs et aides qui vous permettront de réduire le coût de l’apprentissage du code et de la conduite.





Vous avez entre 15 et 25 ans : le permis à 1 euro par jour

Vous êtes en apprentissage : une aide de 500 €

Vous êtes inscrit à Pôle Emploi : une aide financière pour les plus de 18 ans

Vous êtes actif ayant un emploi ou vous êtes en recherche d’emploi : le Compte Personnel de Formation (CPF)

La « bourse au permis de conduire », pour les jeunes de 18 à 25 ans sans ressources

Assurance, mutuelle, département, région… d’autres aides au financement du permis de conduire