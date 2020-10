Formations. Les métiers du design à la pointe

Par Nicolas Chalon



Point étymologique à évacuer, design viendrait plutôt du mot français dessein que de dessin. Les amoureux de ce dernier seront mieux avisés de se tourner vers un cursus d’art ou de graphisme. « Ici, nous parlons avant tout d’usage et de scénarios de vie. Plutôt que de penser à la possession d’un objet, nous parlons de vivre avec », explique Maurille Larivière, lui-même designeur, enseignant à l’École polytechnique et, surtout, cofondateur il y a sept ans de The SDS (Sustainable Design School), à Cagnes-sur-Mer. Une école de design qui fait de la durabilité son pilier. Pour lui, « un designeur est avant tout l’avocat de l’homme, son rôle est d’apporter son regard et son aide à la vie des gens. » Tout un programme, qui attire chaque année plus d’étudiants – ils sont aujourd’hui une centaine – mais aussi d’entreprises. « Elles ont un grand besoin d’intégrer ce nouveau regard dans leurs produits et, plus largement, dans leur manière de travailler et d’anticiper les changements de comportement », analyse Maurille Larivière.





Accompagner le monde

Créa-geeks

Innover

« Trouver des profils qui font le lien entre artistes et programmeurs »

Interview de Sophie Burger - Spécialiste des relations écoles, Ubisoft



Comment se porte le marché des jeux vidéo ?

Globalement très bien. Nous avons la chance d’être moins impactés par le Covid-19 que bien des industries. L’un de nos jeux, Just Dance, est même devenu l’une des stars mondiales du confinement.



Quels profils recrutez-vous ?

Ubisoft abrite une large palette de métiers, mais en ce qui concerne les créatifs, nous recrutons des game designers, artistes, animateurs 3D, etc. Nous n’avons pas de mal à recruter de vrais talents pour ces métiers. En revanche, trouver des profils qui font le lien entre artistes et programmeurs, une fonction que nous appelons « technical artist », est plus rare.



Avez-vous des formations préférées ?

Nous suivons de près l’ensemble des cursus tels que l’IIM, le master de l’université Paris 8, Gobelins et bien d’autres. Nos liens sont divers. Nous accueillons leurs étudiants en stage, nous sommes aussi présents sur les forums et, souvent, les écoles nous consultent lors de la conception de leurs programmes. Nous donnons en permanence des retours sur nos besoins, nos problématiques, les compétences à développer, etc.



Quels conseils à ceux qui souhaitent vous rejoindre ?

Le premier est de bien travailler votre projet professionnel, et de savoir que, bien plus que votre école ou diplôme, nous regardons votre création. Commencez à créer, comme vous le pouvez. N'hésitez pas à regarder des tutoriels, à tenter, à mettre les mains dans le cambouis, si j'ose dire. Un dernier critère ? L'anglais ! C'est tout simplement la langue de notre industrie.

