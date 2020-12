Fortnite : Kratos de God of War rejoint la saison 5

Les rumeurs étaient vraies. Kratos, héros de la saga God of War, débarque dans la saison 5 du deuxième chapitre de Fortnite. Il succède ainsi à The Mandalorian, invité de la veille avec Baby Yoda. Le skin de Kratos est d'ores et déjà disponible dans le jeu. Il faut pour cela se rendre à la boutique d'objets in-game. Pour 1.500 V-Bucks, le skin est à vous. Également disponible, le Pack Kratos vendu temporairement 2.200 V-Bucks et qui comprend également la Hache Léviathan, le planeur Bouclier du Gardien et l'emote Explosion glaçante directement intégrée à la pioche. Il reproduit à merveille l'effet de l'arme du héros grec. Mieux encore, sur PS5, si vous achetez la tenue, vous mettrez la main sur un Kratos en armure dorée. La grande classe.





Un logo PlayStation sur des consoles Xbox



Master Chief pour bientôt



Paradoxe de cette arrivée, certains possesseurs de console Xbox se sont étonnés sur les réseaux sociaux de voir apparaître sur leur écran un logo du concurrent PlayStation pour annoncer l’arrivée de Kratos dans. Une situation inédite pour le moment. Des héros exclusifs à Microsoft pourraient débarquer à leur tour dans cette saison 5 pleine de surprises.Cette saison 5 de Fornite permet d’intégrer des chasseurs en provenance de différents univers afin de seconder l'agent Jones dans son sauvetage de l’île. Et l'autre protagoniste de la nuit s’appelle Master Chief, héros de la saga Halo éditée par l’Américain Microsoft. Il ne s’agit que d’une rumeur mais un événement compétitif autour de cette franchise devrait être prochainement annoncé ainsi que la vente d’un skin. Un logo Xbox pourrait donc à son tour apparaître dans les menus des possesseurs de consoles PlayStation.