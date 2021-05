Frais de scolarité en Ecoles de commerce : ça monte toujours

En pleine pandémie et après avoir traversé des centaines d’heures de cours sur Zoom, des étudiants d’école de management ont lancé une pétition pour demander le remboursement de leurs frais de scolarité . Ils jugent que la qualité de leur expérience en école – sans cours en face-à-face, échange international ou vie associative – n’était pas à la hauteur des frais engagés. Ils ont reçu une fin de non-recevoir, les écoles ayant jugé que les importants investissements effectués pour mettre en place les cours à distance devaient aussi être pris en compte. Reste que les pétitionnaires ont ouvert le débat.





Ce n’est souvent pas ouvert aux 1re et 2e année. Mais si vous faites le calcul, passer à l’alternance dès la troisième année diminuera de beaucoup le coût de vos études.

Rappel : vous ne paierez aucun frais de scolarité et, selon votre âge et votre année d’études, vous serez rémunéré entre 823 et 1 212 € mensuels.



Les taux d’intérêt demeurent bas en France. Lorsque vous intégrez une grande école, celle-ci peut (rien n’est automatique) se porter garante pour vous.



Les bourses sur critères sociaux, comme celle du Crous, sont délivrées par le ministère de l’Enseignement supérieur. Pour avoir une idée de la somme, rendez-vous sur : simulateur.lescrous.fr. Il y en a d’autres ! Renseignez-vous sur : etudiant.gouv.fr.



Elles ne paieront pas la formation mais représentent un sacré coup de pouce. Exemples : pour payer votre loyer, demandez une allocation logement. Quand vous voudrez partir à l'étranger pour vos études, votre école et l'État peuvent sans doute vous aider.



