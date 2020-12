Game Awards 2020 : The Last of Us Part II rafle (presque) tout

Les Oscars du jeu vidéo, comme on les surnomme, ont donné leur verdict. Après environ quatre heures de show, les Game Awards 2020 ont vu le triomphe de The Last of Us Part II. Le jeu d’aventure et de survie du studio américain Naughty Dog remporte sept trophées sur dix nominations au total. Un nouveau record pour cette soirée de gala. Jamais un jeu n’y avait remporté autant de prix. Malgré la concurrence d’Animal Crossing : New Horizons, The Last of Us Part II est surtout reparti avec le prix le plus convoité de la cérémonie, celui du jeu de l'année. Il rafle également les prix du meilleur jeu d'action et d'aventure, de la meilleure direction de jeu, ceux de la meilleure performance d'acteur pour Laura Bailey (dans le rôle d’Abby), du meilleur scénario, du meilleur sound design, et enfin le prix de l'accessibilité. The Last of Us Part II, une exclusivité PlayStation, conte la suite des destins tragiques d’Ellie et Joël dans un monde post-apocalyptique.





The Last of Us Part II et les autres...

Game Awards : des annonces à la pelle

La France à l’honneur

La concurrence a souffert cette nuit. Nintendo repart avec un seul prix, celui du meilleur jeu familial avec Animal Crossing. L’autre favori de la soirée, Hades, empoche les statuettes du meilleur jeu d'action et du meilleur jeu indépendant. Autre exclusivité PlayStation et grand favori pour beaucoup, Ghost of Tsushima décroche la meilleure direction artistique. Quant au très bon Final Fantasy VII Remake, il repart avec le prix de la meilleure bande originale. Le prix du jeu VR est allé à Half-Life : Alyx et celui du meilleur jeu multijoueur à Among Us.Cette cérémonie des Game Awards est aussi l’occasion pour les studios et les éditeurs de faire des annonces, une cinquantaine au total cette année. Le nouveau et très attendu Mass Effect a été teasé dans une vidéo. Mais rien de plus. Chez Nintendo, Sephiroth débarquera en tant que personnage jouable dans Super Smash Bros. Ultimate. Et la bande-annonce de NieR Replicant a également été dévoilée, le jeu sortira le 23 avril 2021. Le nouveau titre de Bioware dans l’univers de Dragon Age s’appellera… Dragon Age. Mais la vraie surprise de la soirée, c’est l’apparition de Vin Diesel, acteur star des Fast & Furious, pour prêter ses traits au jeu Ark II où il devra affronter, rien de moins, que des dinosaures. Enfin, le jeu Just Cause : Mobile a été annoncé ainsi que le retour de la licence Ghost'n Goblins avec l'épisode Resurrection pour le 25 février 2021 sur Nintendo Switch. Par contre, pas de Breath of the Wild 2 ou Metroid Prime 4 en vue.Le studio parisien Dontnod Entertainement est reparti de cesavec le prix du jeu impactant, ou jeu à message, avec le beau Tell Me Why. Le jeu grand public met en scène un personnage trans. Les Français de chez Asobo Studios remportent eux le prix du meilleur jeu de simulation avec le bluffant Microsoft Flight Simulator. Le jeu arrive sur Xbox Series X/S à l’été 2021. Enfin, le studio DigixArt (11-11 Memories Retold, Lost in Harmony) a dévoilé sa future production : Road 96. Ce nouveau jeu, développé en collaboration avec Google Stadia et OMEN, est un road trip qui met en scène un adolescent tentant de fuir un pays autoritaire. Pas de date de sortie connue pour cet hommage au cinéma de Tarantino et des frères Coen.