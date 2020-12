Game Awards : le réalisateur Christopher Nolan au casting

Les Game Awards, considérés par beaucoup comme l’équivalent des Oscars du jeu vidéo, a confirmé la présence de Christopher Nolan, le réalisateur de films tels que Interstellar ou Tenet, à la soirée. il remettra l’un des prix, bien qu’il ne soit pas encore connu. Il ne serait pas étonnant qu’il soit chargé de décerner le prix de la meilleure réalisation ou du meilleur scénario.





Un événement mais pas une surprise

Cette annonce est un événement, même si elle ne surprend pas les observateurs. Plus tôt dans l’année, Nolan s'est associé à Epic Games et Geoff Keighley pour organiser des projections de certains de ses films comme Batman Begins et Le Prestige dans l’univers de Fortnite. Au début de l'année, Nolan a également utilisé le jeu Fortnite pour révéler une nouvelle bande-annonce pour son projet le plus récent, Tenet. En 2010 déjà, Nolan confiait au magazine Wired qu'il voulait créer un jeu Inception.Christopher Nolan rejoint ainsi les acteurs Tom Holland, Gal Gadot, John David Washington et Brie Larson. Ils remettront également un prix auxdemain. Brie Larson, l’actrice de Captain Marvel est d’ailleurs une passionnée du jeu Animal Crossing : New Horizons. À noter que l'ancien président de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, sera également présent à cette soirée de célébrations en tant que présentateur. Cette année, Reggie Fils-Aimé a rejoint le conseil d'administration de l’enseigne GameStop et il travaille avec l'éditeur indépendant Rogue Games en tant que conseiller stratégique.