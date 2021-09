Génération apprentis : le nombre de contrats a atteint un record en France

Fort de ses 136 centres de formation d'apprentis (CFA), l’artisanat représente un secteur historique, pilier de l’apprentissage en France. En 2020, le réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) a formé plus de 100 000 apprentis (+ 4 %) dans 250 métiers, soit un apprenti sur cinq. « Une tendance pérenne, avec une hausse de 8 % de nouveaux élèves à la rentrée 2021 », se félicite Joël Fourny. Le président de CMA France voit d’ailleurs dans l’apprentissage un remède durable à la crise. « Aujourd’hui, des jeunes qui se destinaient à un autre chemin reviennent vers les métiers de l’artisanat avec un vrai avenir professionnel à la clé. » Que ce soit dans l’alimentaire et les métiers de bouche (poissonnier, pâtissier…), les services (coiffure, esthétique), l’industrie (mécanique générale…), le bâtiment (charpenterie, menuiserie…), « il y a un besoin dans tous les secteurs et des opportunités à tous les niveaux, même dans des niches, comme les vitraillistes », analyse Joël Fourny.





« Une voie reconnue »

Vers plus de spécialisation

ingénieurs en cybersécurité

Aides : Jusqu’à 8 000 € de prime pour recruter

Le 6 septembre, Jean Castex a annoncé la prolongation pour six mois des aides du plan de relance pour l’apprentissage. Alors qu’elle devait prendre fin au 31 décembre 2021, l’aide exceptionnelle à l’apprentissage sera ainsi maintenue jusqu’au 30 juin 2022. Prévue dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution » destiné aux jeunes de 18 à 29 ans, cette mesure consiste en une prime de 5 000 euros pour l’embauche d’un apprenti mineur et de 8 000 euros pour un majeur. Par ailleurs, le recrutement d’un jeune de moins de 26 ans issu d’un quartier prioritaire peut ouvrir le droit à une aide allant jusqu’à 17 000 € sur trois ans à travers le dispositif Emploi Franc+.

Pour en bénéficier, les entreprises de moins de 250 salariés doivent embaucher un jeune visant un niveau bac +2. Ce coup de pouce s’inscrit dans le prolongement de la réforme 2018, visant à libéraliser la formation professionnelle par plus de simplicité et de souplesse dans les conditions d’entrée et sur l’offre de formation.