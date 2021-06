Grand Oral du Bac : 10 conseils pour réussir l'ultime épreuve

Dernière épreuve après la philo, le Grand Oral du Bac est la grande nouveauté du Bac 2021 ! Si le grand oral terrifie les candidats au bac, cette épreuve orale doit être compris comme « un partage entre adultes », explique Cyril Delhay, professeur d’art oratoire à Sciences Po et qui a participé à l’élaboration de cette épreuve avec le Ministère.



Rappel du déroulé du grand oral : 20 minutes de préparation puis de 20 minutes de prise de parole devant un jury de 2 professeurs. Vous commencerez par un exposé de 5 minutes sur une question préparée au cours de l’année. Vous enchaînerez par une séance de questions-réponses avec le jury et un échange autour de votre projet d’orientation / formation post bac. Plus d'infos sur le déroulé et le choix des sujets du Grand Oral .



Une fois préparé vos sujets et révisé vos cours - voici les 10 conseils pratiques pour réussir sur la forme cet examen.









1 - Parler sans note

2 - Écrire la première et dernière phrase

3 - Les transitions

4 - Gérer son stress

5 - Laisser des silences

6 - Faire des phrases courtes

7 - Rester calme

8 - Visualiser l'épreuve du Grand Oral

9 - Questions : écouter et réfléchir

10 - Savoir dire « je sais pas »

Pour être sûr de bien suivre la progression logique de votre propos - il est important de parler sans note (en 2021 les notes sont autorisées pour faciliter l'examen suite aux difficultés de préparation liées au covid-19) pour être sûr que son propos tienne debout - un discours sans note, c'est un discours plus facile à énoncer.Une présentation de 5 minutes est comme un voyage que vous proposez à ceux qui vous écoute : avec comme pour un voyage un point de départ et une arrivée. Le jury sentiront où vous avez voulu les emmener, c'est aussi les 2 phrases qu'ils retiendrons avec le plus d'importance.Pour passer d'une idée à une autre, les transitions sont comme les articulations du squelette qui nous permet de tenir debout. Le cheminement de votre Grand Oral tient grâce aux transitions. Il est très important de bien connaitre vos transitions, ce qui permet à la présentation de tenir debout.Le stress arrive avant l'examen, et c'est totalement normal ! C'est une accélération du rythme cardiaque, cela arrive à tout le monde, sportifs, acteurs, présentateurs... et les sportifs de haut niveau savent maintenant comment le gérer : grâce à la respiration ! Inspirer et expirer de la même durée pendant 3 minutes : le rythme cardiaque ralenti et on retrouve ses moyens.Pour laisser le temps au jury du Grand Oral de recevoir, comprendre... il faut 1/3 du temps de silence, soit 1minutes trente pour une présentation de 5 minutes. Les pauses vous permettent de respirer, de garder vos moyens.Pour aider le jury à vous suivre, 1 phrase = 1 idée. Les phrases courtes (sujet verbe complément) vous permettent de faire passer plus facilement vos messages / idées. Les phrases longues perdent votre auditoire.Le jour j de du Grand Oral, rester calme, garder son tempo habituel ! Etre à l'écoute de son corps pour gérer le stress à venir : bien respirer.Pour éviter le stress, cette technique est beaucoup utilisée par les sportifs de haut de niveau : il s'agit de fermer les yeux et d'imaginer ce qu'il va se passer le jour j : du réveil, aux 20 minutes de préparation, aux aurevoirs au jury, et jusqu'à la sortie de la salle d'examen.La première qualité à travailler lors du jeu des questions/réponses : l'écoute. Vous paraitrez posé, réfléchi, et surtout vous répondrez bien à la question posée sans partir dans un hors sujetLors des questions sur le parcours professionnel : vous pouvez ne pas tout savoir ! Savoir dire « je ne sais pas » c'est faire preuve d'une honnêteté intellectuelle qui permet de respecter le jury et personne ne pourra vous reprocher cette honnêteté.

