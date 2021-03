Grand Oral du Bac : comment préparer et réussir cette dernière épreuve

Parler debout, sans notes, pendant cinq minutes... la prise de parole est souvent un examen redouté par les étudiants, mais avec en plus un coefficient de 10 en voie générale et de 14 pour le bac technologique, l'épreuve du grand oral du bac est stratégique !

Après la fin des filières, le changement des programmes et l’introduction du contrôle continu… le grand oral est le clou du nouveau bac - doublant même en importance l'épreuve de philo ! Cette épreuve a pour but de développer votre expression orale et la prise de parole en public et non de contrôler des connaissances.





L'oral fait partie des 5 épreuves finales du bac en classe de Terminale. Le grand oral aura lieu fin juin / début juillet - du 21 juin au 2 juillet - la date de votre grand oral du bac vous sera communiquée par convocation officielle. Il a donc lieu après l'épreuve écrite de philo.Vous devez présenter 2 questions au jury qui en choisit une :> Vous aurez ensuite 20 minutes de préparation> 5 minutes de parole sans notes mais avec un support possible> 10 minutes de questions / réponses avec le jury> 5 minutes de discussion sur votre projet d'orientation (avec ou sans lien concernant le sujet)pour le moment le grand oral est toujours prévu, tout comme l'épreuve de philosophie, mais pourra être annulé au profit du contrôle continu si les conditions sanitaires ne le permettent pas. Contrôle continu : la crainte d'un Bac à deux vitesses Les 2 professeurs qui composent le jury (venant d'un autre lycée : l'un enseigne une de vos spécialités) ne seront pas là pour tester vos connaissances et pour vous faire réciter un cours (contrairement à l'oral de français) mais pour évaluer 3 points :> Noter si vous avez compris et préparé le sujet présenté> Évaluer quelle touche personnelle vous avez apporté au sujet (engagement personnel)> Noter la forme de votre prestation orale : communication verbale et non verbale, originalité...et éventuellement quel rôle ce sujet a joué dans la construction de votre parcours d'orientation / professionnel.C’est la maturité des étudiants qui sera jugée dans cet exercice, et la forme : parler debout, sans notes, pendant 5 minutes... le jury sera sensible à la manière dont vous avez pu captiver leur attention pendant cinq à vingt minutes.C’est sans doute 50% de la réussite de votre oral. Les bons sujets seront les plus personnels : faites le tour du programme de vos spécialités et analysez les parties que vous préférez. Vous allez passer plusieurs mois à préparer cet exposé, il faut que le contenu vous plaise. C’est votre intérêt pour ce sujet qui transpira de votre prestation et qui intéressera le jury.A vous de choisir 2 questions qui vous passionnent, ces sujets sont à valider avec votre professeur pour être certain de leur pertinence, développez vos réponses, mais aussi rédigez vos supports, et enfin préparez la discussion avec le jury puis échanger sur votre orientation.Recherchez des questions en rapport avec l'actualité et des thèmes qui vous sont personnels pour être sûr d'être original et mieux intéressé le jury.Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique sur l'agriculture ?Les religions peuvent-elles lutter contre le stress ?Comment l’Inde est-elle devenue une puissance spatiale ?Pourquoi la reconstruction de Notre-Dame de Paris mobilise le monde entier ?A l’aide du dénombrement, comment peut-on appréhender la diversité de l’information génétique ?Comment l’informatique permet-elle de crypter et décrypter des informations ?Les algorithmes peuvent-ils générer de la discrimination ?Attention : chaque sujet doit bien avoir un point d'interrogation à la fin de son intitulé, sinon ce n'est pas une question.Vous devez préparer 2 questions : une de chacune de vos spécialités ou 2 questions transversales, touchant les 2 spécialités (et être en lien avec les programmes de Première et ou Terminale).En révisant ses cours de spécialité, bien-sûr, pour se sentir invisible et confiant sur vos connaissances... mais il ne s'agit que d'une première étape. Il faut aussi régulièrement prendre la parole pour s'entrainer, que ça soit à table en famille, entre amis, en classe... d'abord quelques secondes, puis minutes... prendre la parole le plus longtemps, puis faire face aux questions.Votre voix doit être stable, votre diction régulière, les pauses bien réfléchies, mais aussi votre regard doit être concentré vers le jury avec si possible un sourire et quelques gestes pour accompagner sa voix. Savoir regarder son auditoire, respirer, avoir conscience de ses appuis… Il est plus facile d’apprendre à parler que d'apprendre à nager !Vous pouvez commencer par parler trente secondes debout devant des amis, vous filmer, regarder ce que vous avez réussi et ce qui doit être amélioré. Apprendre à parler aussi avec la gestuelle (mouvements des mains, de la tête...).Corriger des mouvements parasites (éviter de se balancer d'une jambe sur l'autre, éviter de se gratter le nez, tirer les manches de son pull... cela distrait le jury) supprimer des « euh » à tout bout de champ...Entrainez-vous en regardant aussi comment les présentateurs télévisés captent votre attention... mais pas besoin de surjouer, vous ne faites pas du théâtre mais au contraire vous devez rester vous-même pour mieux séduire le jury par vos imperfections qui sont aussi votre style !Le jour-J, privilégiez un style vestimentaire neutre, respectez des horaires et soyez le plus poli possible. Bonne chance !

