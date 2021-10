Grandes écoles Vs Covid-19 : l'expérience étudiante, priorité de l'année

D’habitude, à la rentrée, les formations mettent en avant leur excellence académique ou leurs nouveaux partenariats internationaux. Cette année, c’est l’importance du bien-être étudiant qui saute aux yeux de tous, et tout le ‘hors scolaire’ : sport, culture, santé bien sûr, et belles soirées. Avec un mot devenu commun pour parler d’une vie qui ne se limite pas aux cours, l’expérience étudiante.





Bien-être exigé

Contraintes légères