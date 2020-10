Graphisme, design, mode, jeux-vidéo... les écoles de la création au banc d'essai

Il en existe des publiques et des privées, préparant à des métiers aussi différents que styliste ou développeur. Pour chaque type d'études, Le Parisien Étudiant a sélectionné les formations les plus reconnues par le monde de l'enseignement et la profession. Comme toujours, mais plus encore en temps de crise, la marque de l'école et sa réputation jouent beaucoup aux yeux des recruteurs. Cependant, il n'y a pas que les très grandes écoles qui méritent d'être regardées. Nombre de formations solides ont émergé ces dernières années, poussées par l'essor du digital.





Graphisme

Design

« Un designeur doit explorer et connaître différentes cultures »

3 questions à Louise Tissot Étudiante en master Smart Cities, Strate École de Design, Paris



Pourquoi avez-vous choisi le design ?

Pendant mes années de lycée, j’habitais à Shanghai, en Chine. J’avais déjà l’idée de me tourner vers le design, un domaine très vaste, et puis j’ai fait un stage d’été chez Strate pour améliorer ma technique de dessin. J’avais déjà un coup de main, mais pas de bases très solides. Par la suite, je me suis inscrite, j'ai passé un entretien vidéo, et j’ai été admise.



Comment se déroulent vos études ?

Cela s’est bien passé dès le départ. Je connaissais très peu Paris, mais j’ai eu la chance de rencontrer des étudiants venus de tous les continents, ce qui, pour moi, est extrêmement important. Un designeur doit explorer et connaître différentes cultures, cela fait partie de son métier. Les premières années chez Strate nous permettent de découvrir beaucoup de champs différents

du design : design de produits, bien sûr, mais aussi mobilité, interactions, identité des marques, etc. Le tout avec des professeurs qui sont avant tout des professionnels. Comme je trouve tous ces domaines passionnants, j’ai choisi le master Smart Cities.



En quoi consiste-t-il ?

Il permet de voir les choses de manière transversale, en prenant en compte tous les aspects de la vie des gens : leur manière de se nourrir, se déplacer, travailler, étudier, etc. C'est aussi un master enseigné entièrement en anglais, ce qui m'a tout de suite attirée. Pour la suite, je ne ferme aucune porte, mais j'ai très envie de voyager. Une idée parmi d'autres est de travailler au service d'une grande ville « intelligente » et d'y apporter ma touche. Singapour fait figure de modèle, alors pourquoi pas là-bas ? Mais les opportunités me conduiront peut-être ailleurs…

Mode

Audiovisuel/Animation

Jeux vidéo

« Au fil de mon cursus, les jeux vidéo sont devenus une évidence »

Témoignage de Laura Mas Maury

Diplômée de l’Institut de l’internet et du multimédia (IIM) en jeux vidéo, Paris-La Défense



Vous venez de finir votre cursus. Que faites-vous à présent ?

J’ai eu la chance d’être embauchée suite à mon stage de fin de 5e année à l’IIM. Aujourd’hui, je suis level designeuse, c’est-à-dire chargée de concevoir des niveaux de jeux vidéo et l’environnement dans lequel le joueur évoluera. C’est un métier passionnant et, justement, si j’avais un conseil à donner aux jeunes qui rêvent de travailler dans ce secteur, c’est de bien différencier le plaisir de jouer et l’envie d’y travailler. On associe beaucoup jeux et plaisir, mais croyez-moi : les produire n’est pas tous les jours marrant !



Comment avez-vous choisi cette voie ?

C’est une voie qui reste méconnue de la plupart des professeurs de lycée, conseillers d’orientation, voire de vos proches, dont certains ne prennent pas très au sérieux l’idée de travailler dans les jeux. J’ai commencé un cursus en histoire de l’art, mais me suis rendue compte que cela ne me correspondait pas. Passionnée de multimédia, j’ai choisi l’IIM pour avoir la possibilité d’explorer et de tester tous les métiers. Petit à petit,

au fil de mon cursus, les jeux vidéo sont devenus une évidence. J’ai donc opté pour cette spécialisation en 4e et 5e années.



Le marché du travail n’est-il pas très fermé ?

Le secteur se porte très bien, même si, effectivement, le nombre de postes à pourvoir n’est pas illimité. En tant que candidat, vous vous retrouvez en concurrence avec d’autres qui ont un grand talent ! À vous de sauter aux yeux du recruteur. Pour cela, il faut travailler, chercher à toujours s’améliorer, tout en devenant le plus professionnel possible.

