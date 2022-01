Guide de l'Alternance 2022 : donnez du rythme à vos études !

Ce mercredi 19 janvier, à la veille de l'ouverture du site Parcoursup, consultez notre guide spécial Alternance pour trouver une formation et contrat et saisir vos voeux de formations pour l'an prochain.



Alors que l'année qui vient de s'écouler devrait déboucher sur un record de nombre de contrat signé en alternance, ce mode de formation apparait maintenant comme une référence bouleversant en profondeur l’enseignement supérieur.



56 % des contrats en alternance concernent des cursus de bac +2 et plus, contre 35 % il y a 5 ans. (Source : ministère du Travail, décembre 2021)



Au sommaire de notre Guide spécial Alternance 2022