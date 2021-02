Du 1er au 5 février 2021, les 1 200 étudiants de première année du Pôle Léonard de Vinci ont travaillé sur les enjeux de l’alimentation durable, dans le cadre d’un Hackathon. Une initiative parrainée par Edouard Bergeron, le réalisateur du film « Au nom de la terre » . Laure Bertrand, directrice des soft skills et du développement durable du Pôle Léonard de Vinci, revient sur les enjeux associés.





En quoi consistait le hackathon ?

C’est une semaine pédagogique un peu originale, fondée sur la coopération et la créativité, sur un rythme intensif, avec un projet d’équipe innovant à réaliser en 5 jours. Pour ce Hackathon « Alimentation durable », l’objectif de chaque équipe était de concevoir un plan de communication, destiné à sensibiliser le grand public aux impacts de l’alimentation sur le climat, sur la biodiversité et sur la société. Au moment des soutenances, nous avons découvert la créativité et l’engagement des étudiants ! Des projets variés et passionnants, sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, le développement de l’agriculture urbaine, la modification des modes de consommation des jeunes, le tri des déchets alimentaires, etc.

Peut-on dire que le développement durable est au cœur de la formation ?

Oui, le développement durable est un sujet de formation essentiel, car c’est notre survie à tous qui en jeu… ! Fin décembre dernier, l’ONU a déclaré « l’état d’urgence climatique », et nous savons désormais que l’activité humaine est la cause principale du changement climatique. Les enjeux sur la biodiversité sont également critiques. Un million d’espèces animales et végétales sont menacées d’extinction, les scientifiques parlent de la sixième extinction massive de la biodiversité. Donc, oui, il nous faut absolument former rapidement les jeunes générations à ces enjeux, pour les aider à comprendre et à chercher des solutions.

Quel rôle les grandes écoles doivent-elles jouer dans un contexte de prise de conscience collective ?

Nous, les grandes écoles et les universités, avons un rôle majeur à jouer, pour éveiller les consciences. Nous formons les futurs acteurs et décideurs des organisations et entreprises. Demain, dans leur vie professionnelle, ils vont avoir à arbitrer. Choisir un employeur dont les actions respectent le bien commun. Prioriser des choix professionnels qui privilégient l’intérêt général et la sauvegarde de la planète. Beaucoup d’établissements d’enseignement supérieur ont choisi d’aller dans ce sens. Nous aussi au Pôle Léonard de Vinci : le développement durable et la responsabilité sociétale font partie de nos axes stratégiques !