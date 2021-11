Handicap. « J'ai pu vivre la profession de mes rêves »

Quel a été votre parcours professionnel avant d’intégrer leboncoin ?

Je suis née avec la mucoviscidose. J’ai été très malade durant toute ma scolarité et c’est seulement à l’âge de 18 ans que j’ai su ce que j’avais. Après mon bac, je rêvais déjà de travailler dans l’informatique, mais je vivais en province et je ne connaissais personne. À défaut, j’ai choisi la voie la plus simple et la plus « raisonnable » que semblait être la vente, et j’ai travaillé dans la banque et dans l’assurance. J’ai aimé ces premières expériences professionnelles, mais ce n’était pas ce dont je rêvais.

Quand avez-vous trouvé votre voie ?

J’ai été accompagnée dans mes recherches d’emploi par l’agence RQTH Recrutement. J’avais toujours le rêve de devenir développeuse. Plusieurs écoles m’avaient prise, mais il me fallait trouver une entreprise pour un premier stage, puis une alternance. Et puis j’ai entendu parler du « Boncoin ».

Comment votre intégration s'est-elle passée ?

J’ai été mise en contact avec Géraldine Michaud, la responsable de la mission handicap.Elle m’a tout de suite expliqué que j’aurais l’accompagnement et le temps nécessaires pour me soigner quand j’en aurais besoin. A part cela, elle m’a vraiment considérée comme une salariée égale aux autres. J’ai commencé par un stage de deux mois pendant le Covid. Malgré le télétravail, j’ai eu le droit à un parcours d’intégration classique. En une semaine, j'ai rencontré tous les services de l’entreprise en visioconférence. J’ai été particulièrement touchée par l’approche d’Antoine Jouteau, le directeur général. Ici, j'ai pu vivre la profession de mes rêves.

Comment se passe votre quotidien aujourd’hui ?