Handicap. Pour les plus jeunes, des solutions d'orientation dès le collège

Nette progression de la scolarisation des élèves en situation de handicap depuis 2005 et la loi pour l’égalité des chances, avec 400 000 élèves de plus scolarisés en milieu ordinaire en 2021 (155 361 en 2006).



Sur le marché de l’emploi, l’insertion professionnelle reste cependant difficile. En 2020, le taux de chômage des jeunes en situation de handicap avoisinait les 34 %, contre 20,8 % pour l’ensemble des 15-24 ans*. Difficulté d’accès aux études supérieures, manque de qualifications, dévalorisation personnelle… les facteurs sont pluriels. « La première rupture a lieu entre le collège et le lycée, constate Christian Grapin, directeur de Tremplin Handicap. La question de l’orientation est fondamentale. »





Un suivi jusqu’au marché de l’emploi

Donner toutes les clés