Hors Parcoursup : les écoles qui recrutent encore en dehors de la plateforme

Le rouleau compresseur Parcoursup, qui propose 18 000 formations, a de quoi vous occuper. Mais, selon le domaine que vous visez, n’oubliez pas que beaucoup de cursus n’ont pas, ou

pas encore, été invités à rejoindre le site. C’est le cas de ceux qui délivrent un titre RNCP (Registre national des certifications professionnelles). À savoir, un diplôme reconnu par le ministère du Travail, et non par celui de l’Enseignement supérieur. Beaucoup de domaines demeurent ainsi hors plate-forme cette année et ce n’est pas le signe d’une moindre qualité !





Quelles formations ne sont pas présentes sur Parcoursup ?

Procédure libre

Une approche rassurante

pourquoi certaines écoles recrutent en dehors de la plateforme

où se renseigner

Guide spécial Parcoursup 2021

Premiers retours sur Parcoursup 2021

nouvelles formations disponibles

où se renseigner

BUT (Bachelor universitaire de technologie)

encore trop peu de filles

écoles qui recrutent encore en dehors

Calendrier

son numéro INE

10 étapes

"projet de formation motivé"

rédiger votre CV

voeu multiple

Fiche Avenir

Ma préférence

Besoin d'aide