Inscriptions hors Parcoursup : pourquoi certaines écoles recrutent en dehors de la plateforme

Essentiellement pour des raisons techniques ou pour plus de souplesse de calendrier… certaines écoles ne souhaitent pas être intégrées dans la plateforme Parcoursup qui se veut le guichet unique des inscriptions dans le supérieur.



Pourquoi ces écoles se privent-elles de cette visibilité et boudent la plateforme ? Voici le témoignage de Sébastien Dhérines, Fondateur de l’École Hexagone, spécialisée sur l’IT (informatique) et l’IA (intelligence artificielle) en cinq ans.





L’École Hexagone n’est pas sur Parcoursup. Est-ce un problème ?

Sébastien Dhérines. Pour se renseigner ou s’inscrire, les candidats doivent aller directement sur le site de nos écoles. Nous ne bénéficions donc pas de la promotion massive qu’offre cette plateforme. En revanche, cela nous donne une plus grande souplesse car nous pouvons recruter à plusieurs moments dans l’année. Par ailleurs, nos critères d’admission sont simples et transparents. Les temps de réponses sont quant à eux beaucoup plus courts. Les familles peuvent donc arbitrer plus vite au moment des choix d’orientation. Ce n’est pas un algorithme qui décide à notre place.

Pourquoi ne pas être sur la plateforme ?

Pour être dans Parcoursup, il faudrait que notre formation soit par exemple reconnue par la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI). Or, nous considérons que pour former des ingénieurs en informatique, cela n’est pas indispensable. Nous offrons l’opportunité à des jeunes qui souhaitent s’engager dans le numérique de suivre un parcours reconnu par les pros via notre titre RNCP et prochainement la certification Qualiopi. Par ailleurs, les filières proposées sur la plateforme sont principalement publiques, essentiellement des universités ou des grandes écoles. Une chose est sûre : notre statut privé ne nous empêche pas de faire de la qualité.

Parcoursup n’est pas le seul critère de qualité selon vous ?

Pas forcément. Il y a bien sûr toutes les filières d’excellence mais il serait sans doute utile de présenter aux bacheliers l’intégralité de l’offre éducative en France. En cette période où aucun salon à destination des jeunes n’a pu être organisé et aucune porte ouverte n’a pu être programmée les familles ont besoin d’être accompagnées dans leur orientation. Parcoursup étant un point de repère important, il aurait été plus équitable de dresser un catalogue complet en précisant le statut et la nature de toutes les filières.

Propos receuillis par G.A

