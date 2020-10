Intelligence artificielle : une nouvelle école pour les métiers hybrides du secteur

Ancien patron de l’EM Lyon, Tawhid Chtioui vient de lancer une école originale autour l’intelligence artificielle : aivancity School for Technology, Business & Society Paris-Cachan. Il nous explique son modèle qui rompt avec les schémas traditionnels.





Une école pour l’IA, l’entreprise et la société : ça veut dire quoi ?

Le marché de l’emploi a besoin de profils hybrides, qui ont une compréhension des enjeux de l’entreprise, de ses métiers et de ses interactions avec son environnement et une véritable expertise technologique, à mi-chemin entre le consultant et l’ingénieur, capables de concevoir et d’exploiter les solutions d’intelligence artificielle et, en même temps, de répondre aux défis économiques et aux attentes de la société qui conditionnent le monde de demain. Une intégration totale des contenus, de la pédagogie, de la recherche en IA et en sciences sociales permet ainsi l’émergence d’un nouveau modèle, capable de faire face aux grands enjeux scientifiques, industriels et sociétaux.Notre projet d’école ne cherche pas à concurrencer les écoles d’ingénieurs ou les écoles de commerce,, mais à investir le domaine qui se situe entre ces deux piliers d’excellence, démontré avec succès dans certaines institutions de rang mondial comme l’université de Stanford ou l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

L’IA est donc une opportunité, pas un danger ?

Le danger n’est pas la technologie (ou l’innovation de façon plus générale) quelle qu’elle soit mais la façon avec laquelle on s’en sert. On peut utiliser une technologie de géolocalisation pour protéger les gens (ex : appli Stop Covid) comme pour les pister et les espionner. Mais on ne peut pas s’arrêter à cela. L’enjeu de l’IA (comme toute autre invention) ne se limite pas à celui qui s’en sert mais concerne aussi et surtout celui qui la conçoit. Quand on crée un robot militaire autonome, on ne peut pas rejeter toute la responsabilité sur celui qui l’utilise pour tuer des innocents.La technologie est neutre. En revanche, l’éthique de l’utilisateur et celle du concepteur ne le sont pas.

Pour une/un jeune bachelière/ier : comment lui expliquer simplement ce qu’est l’IA et les enjeux associés ?

L'intelligence artificielle est un ensemble d'algorithmes conférant à une machine des capacités de perception, d’apprentissage, d’organisation de la mémoire et de raisonnement lui permettant de réaliser des tâches habituellement dédiées à des humains. Ces solutions d’IA s’appuient sur des données massives (big data) et nécessitent d’abord la mise en place de process d’acquisition, de stockage et d’analyse des données et ensuite d’implémentation d’algorithmes d’apprentissage automatique (machine learning) et d’apprentissage profond (deep learning).Les applications de l’IA en entreprise sont nombreuses : objets connectés intelligents, assistants personnels, robotique collaborative, aide aux diagnostics et soins prédictifs, agriculture frugale, Marketing et relation client personnalisés, œuvres artistiques et culturelles créés par des agents intelligents, sport augmentés et jeux vidéo ludiques…

Vous proposez un bachelor post-bac en « intelligence artificielle appliquée » et un PGE « Master of Science artificial intelligence and data science for business”, entièrement dispensé en anglais, accessible après bac+2 ou +3 et d’une durée de deux ou trois ans. Quelles sont les différences/vocations de ces filières ?

Le Bachelor of Science vise à former des spécialistes du développement de solutions informatiques, incluant directement ou indirectement des briques d'Intelligence Artificielle tout en concevant, testant et adaptant des applicatifs intégrant tout ou partie de ces technologies.Le Programme Grande Ecole vise, quant à lui, à former des AIgineers® capables de concevoir et développer des solutions IA permettant d’accélérer la performance des entreprises et d’assurer la transition vers une industrie 4.0 mais aussi d’œuvrer au progrès de l’humanité, dans tous les domaines, tout en veillant à faire évoluer les règles éthiques en fonction des évolutions techniques et sociétales ; des diplômés capables de concevoir et développer les systèmes intelligents qui contribuent au progrès des entreprises et à l’essor de la Société de demain tout en intégrant les nouveaux défis relatifs à la cobotique (Robotique collaborative ou collaboration Homme/Machine).

Vous avez lancé cette école après une enquête auprès des entreprises. Quelles sont leurs attentes ? Ont-elles saisi tous les enjeux ?

L’IA provoque une profonde mutation des métiers et des compétences et constitue une large possibilité d’embauche pour des diplômés hautement qualifiés. En France, la branche numérique pourrait rechercher environ 7 500 spécialistes supplémentaires de l’IA & Data Science sur la période 2019-2023, pour une population totale portée de 11 200 à 21 000 personnes (+59%), selon la nouvelle étude « Formations et compétences sur l’Intelligence Artificielle en France ». A l’échelle mondiale, le marché du travail prévoit une forte augmentation de la demande en experts en IA et Data.Selon l’étude que nous avons menée et portant sur 2000 offres d’emploi dans les métiers de l’IA et de la Data, les recruteurs sont de plus en plus demandeurs de jeunes talents capables de conduire des projets d’innovation et d’accompagner la transformation de leurs organisations, en mobilisant des connaissances technologiques et scientifiques intégrées à des logiques métiers ou de business management.Propos recueillis pas Gilbert Azoulay