ISC Paris : un BBA (4 ans) 100% international

Le Groupe ISC Paris lance un BBA en 4 an, international et orienté vers deux domaines vers le digital et le développement de projets responsables. Jean-Christophe Hauguel, Directeur du Groupe ISC Paris revient sur ce nouveau parcours.





A l’heure où tout le monde se focalise sur le grade Licence, le Groupe ISC Paris ouvre un nouveau BBA en 4 ans, l’art du contrepied ?

Oui et non… Oui car l’ISC Paris a toujours cultivé l’idée d’aller là où ne l’attend pas avec par exemple l’ouverture d’un campus à Orléans. Non car nous avons aussi un bachelor visé en 3 ans qui aspire à obtenir le Grade de Licence. Ouvrir un bachelor en 4 ans apporte un complément idéal à notre offre bac+3 : un diplôme plus spécialisé avec une vocation et des perspectives encore plus internationales.

Il existe une dizaine de BBA en France, comment va se positionner le vôtre ?

A Paris, il y a très peu de BBA délivrés par des Grandes Ecoles de Management. Ce positionnement parisien est déjà très différenciant en soi pour un programme très international où la marque « Paris » est forte. Notre programme proposera 2 premières années en anglais sur notre campus, et une 3ème année forcément totalement à l’international.. Enfin nous proposons deux options spécifiques de 4ème année en Digital Operations Management Sustainability & Innovation management.Ce nouveau diplôme profitera des grandes plus-values pédagogique de l’ISC Paris qui sont l’Action Learning, la participation aux entreprises étudiantes, les business Game et la possibilité de participer à des projets réels d’entreprises. Le BBA est conçu pour proposer une expérience étudiante unique.

Quels seront les débouchés que pourront viser les diplômés ?

Palmarès des Bachelors 2021

Le Parisien Etudiant