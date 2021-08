Jessica Thivenin maman pour la seconde fois : Les réactions des candidats de télé-réalité

Dans la nuit du 21 au 22 août, Jessica Thivenin, ancienne candidate des Marseillais, a accouché de la petite Leewane. Après une grossesse difficile, la jeune femme et son compagnon, Thibault Garcia, ont reçu beaucoup de soutien de la part de leur communauté et d’autres célébrités.



Déjà parents, depuis octobre 2017, d’un garçon prénommé Maylone, Thibault Garcia et Jessica Thivenin ont accueilli leur second enfant dimanche matin à 3h32. Les deux candidats de télé-réalité ont annoncé l’arrivée de Leewane en partageant une photo de la petite fille avec son bracelet de naissance sur Instagram. Leur post était accompagné d’une légende indiquant également le poids de leur bébé, soit 2kg460. Comme lors de sa première grossesse, la Marseillaise a connu de nombreuses difficultés. Elle a d’ailleurs souvent fait part de ses craintes à ses followers sur les réseaux sociaux. Sa communauté a ainsi été ravie d’apprendre que la jeune maman et la petite Leewane se portaient bien après l’accouchement, malgré la fatigue. Leurs anciens camarades des Marseillais ont également tenu à féliciter le couple.





Jessica Thivenin à nouveau maman : Les messages de soutien des candidats de télé-réalité

Depuis leur première apparition au sein des Marseillais, Thibault Garcia et Jessica Thivenin ont créé de nombreuses affinités avec d’autres personnalités. Benjamin Samat, qui a fait la connaissance de Jessica sur le tournage des Marseillais à Rio s’est dit “Trop content” pour ses deux amis. Adixia, qui a participé en tant que Ch’ti à la même saison des Marseillais, a quant à elle souhaité la bienvenue à Leewane, tout en félicitant la jeune maman. Mélanie Da Cruz, ancienne rivale de Jessica Thivenin sur Les Marseillais vs Le Reste du Monde 5, s’est également réjouie pour le couple. D’autres visages célèbres de la télé-réalité sont aussi apparus dans le flot de commentaires comme Julien Bert, Théo, Stéphanie Durant, Nicolas Ferrero ou encore Flo.