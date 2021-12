Jeune diplômé : comment bien choisir sa première entreprise ?

Ça y est : Vous sortez de vos études et vous vous lancez dans le grand bain du marché du travail. Vous recherchez votre premier emploi et vous devez sélectionner les entreprises dans lesquelles vous aimeriez travailler. Comment établir ce choix ? Sur quels critères ? Le salaire est-il si déterminant ? Clément DAVID, co-fondateur de Padok , entreprise spécialisée dans le cloud et la cybersécurité, vous livre ses 5 conseils basés sur sa propre expérience.





1 - Ne cherchez pas l’entreprise parfaite

2 - Choisir les 2 critères clés de l’entreprise qui vont compter pour vous

3 - Penser employabilité plus que salaire

4 - La perspective d’évolution et de changement dans les missions

5 - S’assurer des valeurs humaines

Dans votre carrière professionnelle, vous serez souvent conduit à changer d’entreprise. Dites-vous que vous n’êtes pas là pour rester 10 ans dans cette première entreprise.Une entreprise ne peut pas cocher toutes les cases. L’entreprise parfaite (super managers, salaires très élevés au démarrage, progression rapide, proximité du domicile…) n'existe pas. Ainsi, vous pouvez démarrer votre carrière avec ce qui est essentiel selon vos propres critères.C’est un choix professionnel, mais surtout personnel. Comme dans de nombreux domaines, il faut savoir s’écouter. Il faut s’interroger sur ce qui compte à vos yeux dans le choix de l’entreprise qui va vous donner votre première chance. Quels sont les critères qui ont du sens pour vous ? Par exemple, si vous avez un profil technique, sortie d’école d’ingénieur, la possibilité de se former rapidement, d'apprendre de façon continue doit être clef pour vous. Autres critères qui peuvent motiver votre décision : le choix du manager qui va vous inspirer, l’impact sociétal et environnemental de l’entreprise, la rémunération, la capacité à être indépendant dans ses tâches, l’image de l’entreprise, ses valeurs...Une carrière se construit sur la durée. Il faut surtout penser à la trajectoire et avoir une vision de long terme. En clair, il faut dépasser le simple horizon du salaire. Au début de sa carrière, il faut développer son capital professionnel plutôt que son capital personnel. Telle est la devise que vous devez avoir à l’esprit. Engranger de l’expérience sera un facteur clé de succès pour négocier plus tard un salaire ad hoc. Par exemple : une personne qui débute dans les RH doit apprendre toutes les facettes du métier : de la « chasse » aux talents (l’acquisition) jusqu’à la rétention en passant par la formation. Une fois cela acquis, le professionnel des RH pourra accéder à un poste de responsabilité- encadrer sa propre équipe - et donc à un salaire plus conséquent. Il faut aussi garder en tête qu’une entreprise en forte croissance est une société dans laquelle vous aurez l’opportunité d’évoluer rapidement.Entrer dans une entreprise est souvent un saut dans le vide. Essayez de vous renseigner au préalable sur les parcours de progression des collaborateurs sur le site web et les réseaux sociaux de l’entreprise. Lors de l’ entretien , n’hésitez pas à demander au chargé de recrutement RH des exemples de parcours d’autres collaborateurs. Quelle est la fréquence de changement de poste ? La durée moyenne dans un poste ? Y a -t-il des « rôles modèles » ? Des personnes qui ont démarré en bas de l’échelle pour progresser rapidement ? Y a -t-il aussi une diversité dans les tâches ?Les start-up qui travaillent sur des projets innovants peuvent avoir un côté attractif. Mais, attention aux faux semblants des start up avec la "coolitude préfabriquée". Le baby foot n’est pas la condition du bonheur. Les start up sont toutes différentes. L’essentiel est de trouver son équilibre et de voir si l'entreprise est en accord avec ses valeurs. Il faut essayer de se renseigner dans la presse pour voir les faits d’armes de l’entreprise et de ses dirigeants. Il peut exister des “boîtes” humaines, mais qui n’ont pas de réelles ambitions de croissance, ni de vision pour le développement de leurs salariés. Chaque dirigeant a ses propres convictions. Il faut comprendre comment il fonctionne avant de s’engager pleinement dans l’entreprise.Pensez aussi à votre équilibre vie perso/professionnelle. Vérifiez que cet équilibre est en phase avec celui de l’entreprise.

Consultez aussi :

Recherchez un emploi avec notre partenaire RégionsJob

Exemple de CV

Lettre de motivation