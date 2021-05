Jeunes diplômés : quelles perspectives pour trouver un emploi ?

Rechercher un emploi en pleine pandémie, c’est la situation vécue par les diplômés de 2020. Les business schools sont en pleine « enquête d’insertion ». Si les chiffres ne sont pas encore connus, quelques tendances se dégagent déjà, « à commencer par une plus forte proportion d’étudiants qui choisissent de prolonger leurs études », constate William Hurst, directeur général d’EDC Paris. L’objectif de ces jeunes est de compléter leurs compétences

(en se spécialisant par un Master of science, par exemple) en attendant une période plus opportune.





Coaching musclé

« Les entreprises ont besoin de recharger leurs effectifs »

Rencontre avec Alain Mlanao - Directeur général de Walters People France, cabinet de recrutement



La crise sanitaire a impacté l'emploi dans tous les secteurs, mais certains redémarrent plus vite que d'autres. Si les cabinets de conseil, habituels recruteurs des diplômés en management, freinent encore les embauches, ce n'est plus le cas de la finance ou du digital, selon Alain Mlanao, directeur général de Walters People France : « Nous retrouvons depuis deux mois une belle activité. Après avoir décalé les recrutements au fil des confinements, les entreprises ont besoin de recharger leurs effectifs », observe-t-il. Aux diplômés, il conseille de se montrer persévérants et ouverts : « Les jeunes se détournent trop de secteurs jugés peu attractifs, où les besoins sont pourtant immenses et dont les métiers ont changé. » Comprenez, banques et assurances. Il conseille aussi de ne pas penser à (trop) long terme : « Une carrière se déroule par cycles. Le premier emploi est là pour vous permettre d'acquérir des compétences qui vous aideront à vous diriger vers le poste dont vous rêvez », suggère le directeur général de Walters People. Son cabinet cherche une dizaine de personnes à embaucher, tout de suite.

