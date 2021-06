Job d'été de rêve : caravanier sur le Tour de France

Parmi tous les sponsors de l'événement, l'enseigne Leclerc sera encore dans la caravane du Tour 2021. Et aux commandes du cortège de l’enseigne ou pour les différentes animations, des étudiants recrutés en CDD pour l’occasion. Portait de Clément Vadrot, 22 ans, étudiant Kiné, qui sera sur la grande boucle pour la seconde année consécutive.



« C’est fou : mes parents se sont rencontrés sur le Tour, dans la caravane. En plus je suis passionné de vélo. Bref, la mémoire et le plaisir réunis ! », raconte en souriant Clément Vadrot, 22 ans, étudiant Kiné. Il sera diplômé le 2 juillet prochain et a déjà prévu de fêter ça avec ses camarades avec qui il sillonnera la France.



Chanceux, Clément est embauché sur l’événement pour la seconde année consécutive. Lors de la dernière édition, il animait un stand présentant les produits du terroir dans le village. Mais cette année il sera dans un véhicule pour faire rêver et arroser de goodies les fans qui se pressent sur le bas-côté de la route. « On ne voit pas nécessairement les coureurs mais on la sensation de créer l’ambiance et faire monter la pression pour le peloton. Sur le plan personnel, on vit de l’intérieur l’un des plus grands événements sportifs du monde. C’est simplement génial. Et cette année, on va savourer ce moment qui suit le confinement ».



Pour se retrouver là, Clément a postulé auprès d’une agence événementielle parisienne. « Je pense que les expériences que j’avais eues ont plu pour décrocher ce CDD. J’ai également passé un entretien de recrutement pour évaluer la motivation. On est peu d’élus et franchement c’est un vrai plaisir d’être là ».

Même pas peur. Quand on se penche sur le rythme du job on se dit qu’il en faut de la motivation et apprécier chaque instant. « On est à fond en permanence, on enchaine le soir pour préparer la suite et on se lève tôt. Mais on est logé à l’hôtel tous ensemble et on partage des moments exceptionnels ».



C’est sans doute ce que retient le futur Kiné de son expérience : une tranche de vie comme il est difficile d’en vivre quand a 20 ans. « Emotionnellement il faut bien un an pour s’en remettre. Sur le plan physique, les vacances qui suivent sont les bienvenues ! ».





Recrutement : comment postuler pour intégrer la caravane ?

Beaucoup de type de métiers sont représentés, toujours sur la route : le permis B ou C est un gros plus. Les postes proposés : Chauffeurs, caravaniers, hôtesses, animateurs, comédiens et bagagistes et chauffeurs poids lourds côté logistique, gestion des invités VIP.

Dates pour postuler : il faut s'y prendre longtemps à l'avance, à partir de septembre et jusqu’à fin février.

Les entreprises à contacter : ASO (organisateur du Tour), et les agences d'événementiels en charge du recrutement pour les marques : Panenka, Alentours, Ideactif, Newsport

