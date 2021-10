Job étudiant : « Je choisis mon volume horaire selon mes besoins financiers et mon emploi du temps »

Qu’avez-vous trouvé comme job pour cette année ?

En bonne passionnée de sport, j’ai trouvé une solution parfaite pour moi. Je travaille au stade Matmut Atlantique, où se déroulent toute l’année les matchs de football et de rugby des équipes bordelaises. J'y suis responsable de point de vente (boissons, snack, etc.). Cela me permet d’allier travail et passion, et même études car je me verrai bien dans le domaine du sport pour démarrer ma vie professionnelle. Cela me fait une première petite expérience dans le domaine !



Parvenez-vous à concilier études et travail ?

L’avantage est la flexibilité : je choisis à peu près mon volume horaire, selon mes besoins financiers et mon emploi du temps à Kedge… Plus je suis disponible, plus on me propose de missions. Au contraire, quand une période très chargée ou des examens se profilent, je peux réduire mon volume horaire pour me concentrer à fond sur les études. J’ai trouvé le bon équilibre. Je travaille en moyenne un à deux jours par semaine. Les matchs se déroulent plutôt le week-end, mais je viens parfois en semaine pour des missions de préparation d’une rencontre ou d’un concert.



Avez-vous répondu à une annonce ?

Je me suis inscrite sur des plates-formes d’emploi mais, finalement, c’est grâce à mon école que j’ai trouvé. Mon employeur connaissait Kedge Business School, qui a déjà proposé ce poste à des étudiants. Mon conseil à ceux qui cherchent un travail serait donc d’abord de se rapprocher de leur école ou de leur université. C’est une chose à laquelle on ne pense pas spontanément. Pourtant, beaucoup d’entreprises sont habituées à proposer des emplois tous les ans aux étudiants. C’est aussi d’en parler autour de vous, à votre famille, vos amis. Pour ce genre de petits boulots, c’est peut-être ce qui marche le mieux. Sans négliger bien sûr vos LinkedIn et autres réseaux sociaux.