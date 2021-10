Job étudiant : pour la première fois, Free recrute des jeunes

Free se développe avec de nouvelles boutiques partout en France à un rythme élevé. A la clé, des jobs réservés aux étudiants qui doivent jongler avec leur emploi du temps. Cédric Léonidas, chargé de recrutement, revient sur cette initiative.





Pour la première fois, Free recrute des étudiants. Pourquoi et comment ?

Jusqu’à présent nous ne faisions pas de contrats spécifiques. Aujourd’hui, nous sommes prêts à accueillir des parcours variés. Nous avions commencé avec des alternants. Maintenant nous pouvons accompagner ce public qui doit composer avec les études. C’est en effet très différent de suivre cette population à temps partiel. J’ajoute que nous sommes conscients de notre rôle social pour aider les jeunes qui ont traversé des périodes difficiles. Nous avons pour ambition d’offrir une vraie expérience professionnelle afin que ce soit plus qu’un job alimentaire. Des responsabilités leur seront d’ailleurs confiées et des formations proposées. Notre secteur exige en effet une mise à niveau permanente et l’acquisition de nouvelles compétences. C’est un engagement fort que nous prenons auprès de tous nos collaborateurs.

Quelles formules de job sont proposées ?

Ce sont des CDD de six mois, de 10h à 16h par semaine. Le CDD nous semble correspondre aux attentes de l’entreprise et des candidats. Une seule obligation : accepter de travailler le samedi car c’est le jour le plus chargé en termes de clientèle. Pour le reste, nous nous adapterons aux emplois du temps pour tenir compte des contraintes des différentes filières.

Les candidats peuvent-ils espérer rester chez Free ?