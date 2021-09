Job étudiant : quels secteurs recrutent à la rentrée 2021

Fin septembre début octobre les emplois du temps définitifs sont enfin connus, c’est le bon moment pour se mettre en quête d’un job étudiant à l’année.



Selon les chiffres de l'Observatoire de la vie étudiante, en 2019, 4 étudiants sur 10 avaient une activité rémunérée à côté de leurs études. Après une année 2020/2021 très bousculée par la crise sanitaire, cette rentrée quasi “normale” devrait permettre aux étudiants qui le souhaitent ou en ont besoin pour boucler leur budget de (re)trouver un job à l’année, peut-être plus facilement que l’année dernière.



“Cette rentrée est très différente de celle de l’année dernière ” confirme Valérie Deflandre, du CIDJ. “Dès la mi-août 2020 nous croulons sous les demandes de relecture de CV , beaucoup d’étudiants sortaient d’une année sans revenus, de contacts avec des étudiants qui cherchaient des offres; cette année ils sont moins nombreux sur les forums et les salons de recrutement ”. Signe peut-être que l’offre d’emploi est plus importante ?





Quels sont les secteurs qui recrutent en septembre 2021

Où trouver ces jobs ? Comment postuler ?

Selon Valérie Delflandre, la crise sanitaire peut aussi être une opportunité de décrocher un travail : “Les Agences régionales de santé recrutent encore des jeunes issus des filièrespour faire du dépistage, elles ont aussi besoin de personnel pour assurer le suivi des cas contacts”. Le domaine desrecrute aussi, outre pour la traditionnelle garde d’enfants, des recrutements sont aussi prévus dans les EPHAD, qui accueillent des personnes âgées : Ces entreprises recrutent pour l’accueil, mais aussi pour l’. Nous avons ainsi eu des recruteurs qui étaient intéressés par des profils d’étudiants en art, musique, théâtre, arts plastiques…”. Le BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) peut dans ce cas être un plus sur le CV, même si les pensionnaires ne sont pas des enfants !Autre secteur qui recrute, comme les journaux s’en sont fait l’écho tout l’été :. “Dans ces secteurs, beaucoup de salariés qui ont été au chômage partiel pendant les confinements ne sont pas revenus, donc il y a des besoins, souligne la conseillère du CIDJ. Par conséquent, un défaut d'expérience professionnelle n’est pas forcément un frein à l’embauche, si le jeune sait se présenter, est dynamique et motivé, avec un bon niveau dans une ou deux langues étrangères a ses chances. Il ne faut pas non plus avoir peur des contraintes horaires ”. Elle précise ainsi que beaucoup de recruteurs de ce secteur déplorent que les étudiants recrutés ne restent parfois pas très longtemps en poste, abandonnant au bout de 1 ou 2 semaines. Soit autant d’opportunités pour les plus motivés et les plus endurants.Dernière piste pour trouver un job à l’année : lesAvec le confinement et les nouvelles habitudes de consommation, beaucoup se sont mis à la livraison ou au drive : “Il y a donc besoin de salariés pour préparer ou livrer des commandes” relève Valérie Deflandre.Le CIDJ en région parisienne, et son site internet national, ainsi que les structures du Réseau Information jeunesse en région, sont un bon point de départ pour trouver des annonces de recrutement, tout comme la Mission locale de votre ville, même si son premier objectif est l’accueil et l’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont plus en études.De nombreux sites spécialisés ou “ job boards ” sont aussi à consulter, à commencer par celui de Pôle Emploi . Le site du gouvernement, 1 jeune, 1 solution propose aussi des offres d’emploi mais ne distingue pas celles qui visent particulièrement les étudiants. Pour les postes proposés par des ARS il faut contacter celle de votre région. Enfin ne pas oublier de démarcher les commerçants ou les agences d’intérim, pour augmenter ses chances de trouver un emploi pas trop éloigné de son domicile ou de son lieu d’étude.Aussi, si vous recherchez des gardes d'enfants, vous pouvez déposer votre profil sur les sites spécialisés : Yoopies.fr, Kinousgarde.com, Gensdeconfiance...Flexibilité des horaires, entraide générationnelle et parfois même cours à distance... vous pouvez devenir prof particulier pour des enfants à l'école ou au collège. Inscription sur les sites comme GoStudent, Superprof, completude, acadomia...

