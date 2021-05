Jobs d'été : 10 000 nouvelles offres disponibles sur le site 1 jeune 1 solution

35 chefs d'entreprise se sont mobilisés pour proposer environ 10 000 offres de jobs d'été dès ce lundi sur la plateforme du gouvernement "1 jeune 1 solution" et appellent d'autres dirigeants, dans une tribune publiée dans le JDD , à les imiter.



La saison des jobs d'été s'ouvre normalement dès mars, avec de nombreux forums et jobs dating organisés à travers la France. Mais cette année les sessions de recrutement ont pour la plupart mis en pause.

La réouverture des commerce depuis le 19 mai s'accompagne de besoins de recrutements pour les entreprises et valide maintenant le signal de la reprise. Les 35 chefs d'entreprise signant cette tribune souhaite accélérer la publication des offres de jobs d'été afin de pouvoir rendre accessible à tous ces offres et donner de la visibilité aux jeunes.





Donner dès maintenant de la visibilité aux jeunes

45 000 offres de jobs d'été à travers la France

Frédéric Mazzella (BlaBlaCar), Michel-Édouard Leclerc (Leclerc), Dominique Schelcher (Système U), Fabrice Lisardi (Decathlon), Méleyne Rabot (Just Eat France)… Ils sont 35 chefs d'entreprise à proposer de nouvelles offres d'emploi concernant cette fois des jobs d'été. Ces dirigeants écrivent que "la jeunesse d'aujourd'hui ne doit pas être une génération sacrifiée".Le haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, Thibaut Guilluy, a précise au JDD : "Au moins 10.000 offres seront disponibles dès lundi, avec l'objectif de tripler ou quadrupler la mise avant la fin du mois de juin." Les auteurs de la tribune – dont des grands de l'intérim comme Randstad, Adecco ou Manpower – appellent les "dirigeants d'entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité, à déposer [leurs] offres de jobs d'été sur la plateforme".Extrait de la tribune :Ces nouvelles offres viennent s'ajouter à celles déjà présente sur le site proposée avec Pôle Emploi Au total le nombre d'offres de jobs d'été est maintenant de 45 000 offres sur le site.Pour rechercher votre job d'été c'est donc par ici !=> 1jeune1solution.gouv.fr/jobs-ete

