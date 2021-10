Jobs étudiants : 5 secteurs qui recrutent

Les petits boulots sont de retour. Dans plusieurs branches, on a même du mal à recruter. « Le marché du job étudiant est en tension, bien des entreprises ne trouvent pas assez de candidats », affirme Frédéric Ducrocq, directeur associé de l’agence de recrutement Jobmania, spécialisée dans l’emploi étudiant (jobs, stages, alternance). Parmi les offres, cinq secteurs se distinguent.





1. Hôtellerie-restauration

2. Restauration rapide

3. Garde d’enfants

4. Aide à domicile

5. Événementiel

Les meilleures dates pour envoyer un CV

Les entreprises savent que votre emploi du temps change à chaque semestre. Il y a donc deux grands moments pour dénicher votre job étudiant : septembre/octobre, puis janvier/février, quand vous recevrez votre nouvel emploi du temps.



Votre prochain job est sur internet

Découvrez sur notre site des offres en partenariat avec RégionsJob . Bien d'autres plates-formes existent : Jobmania, qui propose aussi des stages et de l'alternance, StudentPop avec ses missions courtes toute l'année, CornerJob, qui rassemble les offres de grandes entreprises (Manpower, Uber, Subway et bien d'autres) ou encore Job Hopps, dédiée aux emplois « complémentaires » : précisément ce que vous recherchez.

Ils sont pourtant habitués aux contraintes horaires des étudiants, mais les restaurants peinent à trouver les renforts dont ils ont besoin. Quant aux hôtels, bien qu'encore impactés par le Covid, « ils doivent embaucher en prévision de la relance », observe Frédéric Ducrocq.Toujours dans l’alimentation, les chaînes de restauration demeurent l’un des grands pourvoyeurs de jobs. Chez McDonald’s, ces petits boulots représentent jusqu’à 40 % des effectifs ! « Nous avons développé un véritable savoir-faire pour accueillir les étudiants en adaptant les horaires et en sanctuarisant les périodes de révision et d’examen », explique Hervé Baron, vice- président RH de McDonald’s France. 80 % des contrats proposés aux étudiants sont des CDI, avec un maximum de 24 heures par semaine. Et surtout, leur planning peut évoluer « en fonction de la priorité donnée à la réussite scolaire », promet-il. La restauration rapide est aussi réputée pour proposer rapidement des promotions à ceux qui lui sont fidèles : « Après 10 mois d’ancienneté, l’équipier, même étudiant, pourra progresser au sein du restaurant, bénéficier d’une augmentation de salaire et prendre des responsabilités de formateur ou de manageur », précise le vice-président RH de McDonald’s France.Avec des contrats de six à douze heures par semaine, « la garde d’enfants est le domaine le plus adaptable pour ce qui est du volume horaire », note le directeur associé de Jobmania.Il existe plusieurs manières de s’occuper d’enfants, selon leur âge : sorties scolaires pour les plus petits, devoirs pour les élèves de primaire, mais aussi cours particuliers pour les collégiens et lycéens. Si vous vous sentez des compétences de pédagogue, en maths et en anglais par exemple (ce sont les matières les plus recherchées) n’hésitez pas à vous proposer.Toujours dans les services à la personne, sachez que beaucoup d’agences spécialisées cherchent des jeunes pour se rendre auprès de leurs clients, souvent âgés. De nombreuses opportunités sont à saisir, avec un bel avantage si vous étudiez dans le domaine de la santé !Les parcs d’attractions recrutent des centaines de jeunes par an, mais principalement pour les vacances scolaires. Le marketing direct (dans la rue ou au téléphone) embauche toute l’année, avec des horaires très souples.Enfin, si faire des démonstrations de produits en magasin ou centre commercial vous tente, vous trouverez de nombreuses offres de missions, surtout à l’approche de Noël.