Koh-Lanta : La date de diffusion de la nouvelle saison dévoilée

Cet été, Koh-Lanta reviendra pour célébrer ses 20 ans avec une saison “All Stars”. TF1 vient tout juste de révéler que cette nouvelle édition serait diffusée à partir du 24 août, tous les mardis soir.



En 2001, les Français découvraient pour la première fois “Koh-Lanta”. Depuis, Adventure Line Productions a délivré pas moins de 20 saisons complètes, ainsi que 6 éditions spéciales. La dernière émission en date, “Koh-Lanta : Les Armes Secrètes” s’est terminée le 4 juin dernier et a réuni une moyenne de 5,5 millions de téléspectateurs. Cette année, le jeu d’aventure fête ses 20 ans avec une nouvelle saison : “Koh-Lanta, La Légende”. Hier, TF1 a dévoilé via son compte Twitter officiel que cette édition anniversaire serait diffusée à partir du mardi 24 août. En effet, pour la première fois dans l’histoire de “Koh-Lanta”, TF1 donnera rendez-vous aux téléspectateurs chaque mardi soir à 21h05, au lieu du traditionnel vendredi soir.





“Koh-Lanta, La Légende” : Chaque mardi à partir du 24 août

Le tournage de “Koh-Lanta, La Légende” s’est achevé sans souci le 17 mai dernier. Lancé le 10 avril, il a eu lieu en Polynésie française, sur l’île de Taha’a qui se situe dans l’archipel des îles Sous-le-Vent. Les affiches de cette nouvelle saison sont déjà visibles sur les réseaux sociaux de TF1. On peut y voir Denis Brogniart entouré des anciens candidats qui reviendront s’affronter lors de cette édition “All Stars”. Alexandra, Alix, Candice, Christelle, Cindy, Claude, Clémence, Clémentine, Coumba, Freddy, Jade, Karima, Laurent, Maxime, Namadia, Patrick, Philippe, Sam, Teheiura, et Ugo sont les 20 aventuriers qui rythmeront tous les mardis soir des téléspectateurs, à partir du 24 août 2021 : un casting prometteur qui regroupe à la fois des sportifs et des personnalités fortes.