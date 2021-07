Koh-Lanta : Clémence Castel fait son coming-out

Koh-Lanta fera son grand retour cette année, pour une nouvelle saison All Stars. Clémence Castel, personnalité emblématique du programme, devrait rejoindre l’aventure. Mais avant, la jeune candidate a tenu à être totalement honnête avec ses fans concernant sa vie privée.



Les téléspectateurs qui suivent Koh-Lanta depuis les premières saisons connaissent obligatoirement Clémence Castel. Gagnante à deux reprises, en 2005 et 2018 elle a marqué le célèbre jeu d’aventure avec ses performances sportives et sa volonté sans faille. Alors que l’émission d’Adventure Line Productions se prépare à fêter ses 20 ans sur TF1 avec une formule All Stars, le nom de Clémence est une nouvelle fois apparu au casting. Toujours très suivie sur les réseaux sociaux, la jeune femme a décidé de profiter de l’occasion pour dévoiler un secret qu’elle semblait garder depuis près de 2 ans : son histoire d’amour avec Marie. En effet, Clémence est désormais en couple avec une autre femme comme elle l’a expliqué sur son compte Instagram.





Clémence Castel de Koh-Lanta est en couple avec une femme

La gagnante de “Koh-Lanta : Pacifique” et “Koh-Lanta : Le Combat des héros” a surpris ses followers en publiant une photo d’elle aux côtés d’une jeune femme. Ce coming out, elle explique le faire dans une “démarche de sincérité” afin de pouvoir vivre cette histoire d’amour au grand jour. Dans la légende qui accompagne le cliché posté sur Instagram, Clémence remercie d’avance ceux qui la soutiendront, et souhaite aux plus réticents de pouvoir un jour comprendre ce qu’elle vit. La maman de deux garçons n’a pas non plus oublié de glisser un petit message à l’attention de ses enfants et de son ancien compagnon, Mathieu Johann, en précisant qu’elle ne reniait rien de sa vie passée. Heureuse, Clémence peut désormais se préparer sereinement à la diffusion prochaine de “Koh-Lanta, La Légende” sur TF1.