→ L'alternance fonctionne à plein régime : les raisons et témoignage

En pleine incertitude sur la situation qu’elles rencontreront dans les mois à venir, les Business Schools s’accordent sur un point : l’alternance fonctionne à plein régime. Le plan de soutien du gouvernement – rendant, entre autres, l’embauche d’un apprenti quasiment gratuite la première année - a fonctionné. L’alternance a battu des records en 2020, avec 19 % de contrats de plus que l’année précédente. Les écoles accompagnent cette montée en puissance. Chez Audencia , par exemple, le nombre de places en apprentissage passera de 200 à 350 à la rentrée 2021, puis à 700 en 2023. « Les grands groupes ont joué le jeu et, ce qui est intéressant pour l’avenir, de petites entreprises qui n’avaient jamais embauché d’alternants s’y sont mises », constate Céline Fauchot, directrice générale de SCBS (South Champagne Business School) . Autant d’employeurs qui découvriront les vertus du modèle.





« Nous apprenons beaucoup les uns des autres »

Montpellier BS

Je n’ai découvert ce système que cette année et je le trouve vraiment intéressant, à plusieurs titres. Parmi les points forts, je citerai d’abord la qualité de la formation, vraiment axée sur la vie en entreprise. Ensuite, bien sûr, il y a l’aspect financier.En Business School, avoir votre scolarité entièrement payée est une chance extraordinaire, et c'est sans compter la rémunération qui vous permet d’avoir de quoi vivre tout au long de vos études.En ce qui me concerne, il est vrai que je m’investis beaucoup dans l’entreprise, parfois au détriment des cours. Après trois semaines passées au travail, j’ai parfois du mal à basculer de nouveau vers l’école et laisser les projets professionnels derrière moi. L’équilibre n’est pas si évident à trouver pour satisfaire les deux parties et être bon partout !Dans la période que nous vivons actuellement, j’ajouterai la difficulté d’étudier en distanciel et de travailler, aussi, à distance. Ce n’est pas évident à gérer.Oui, d’abord parce que, à mon poste chez Generali [NDLR : société d’assurance] à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), je touche à beaucoup de domaines différents. Ensuite, durant les temps passés à l’école, nous travaillons souvent en équipe, donc avec d’autres étudiants en apprentissage. Dans un groupe de cinq élèves, cinq entreprises différentes sont représentées et autant de fonctions diverses. Alors, forcément, nous apprenons beaucoup les uns des autres et cela rend nos travaux bien plus riches.