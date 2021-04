L'alternance résiste et s'accroit face à la Crise Covid-19

Comment Ascencia Business School s’adapte à la crise et quels outils ont été mis en place au sein de l'école pour garantir aux étudiants un contrat en alternance ? Rencontre avec Olivier de Lagarde, Président du Collège de Paris.





Malgré la crise Covid-19, l'alternance résiste-t-elle ?

L’alternance se porte extrêmement bien grâce à trois facteurs. Tout d’abord les mesures gouvernementales ont porté leurs fruits. Parfaitement adaptées à la situation, elles ont soutenu les professionnels et permis à des centaines de milliers de jeunes en France de bénéficier d’un contrat d’apprentissage. Ensuite, les entreprises partenaires, dont je tiens à saluer la mobilisation, ont très bien joué le jeu. Les sociétés qui étaient habituées à accueillir des alternants ont augmenté leur recrutement. D’autres structures ont découvert l’alternance à cette occasion. Plusieurs de nos partenaires ont même saisi l’occasion pour créer des filières de recrutement dédiées à leur besoin. C’est le cas par exemple de l’EPSA, leader de la performance opérationnelle, avec laquelle Ascencia a créé un parcours dédié au métier émergent de l’achat conseil.

Comment l'école se mobilise-t-elle pour accompagner les étudiants dans leur recherche de contrat en alternance ?

C’est prioritairement le métier de nos Conseillers formation qui accompagnent chaque élève dans son parcours de recherche d’entreprise. Sur le plan collectif, les traditionnels ateliers de technique de recherche d’entreprise se poursuivent mais en explorant de nouveaux médias : Teams, Zoom, Twitch, YouTube, etc. Ascencia développe aussi des partenariats de mieux en mieux structurés avec les entreprises, qui peuvent aller jusqu’à la création d’écoles internes, pour démultiplier les offres d’emploi. Des sessions d’information et d’admission (SIA) sont organisées chaque semaine, sur site ou à distance selon l’évolution de la situation sanitaire. Ces SIA représentent un lieu unique de découverte des métiers, de conseil et d’orientation pour choisir la bonne filière en alternance.

Quels sont les ambitions d’Ascencia Business School en termes de développement à venir ?

Guide spécial Alternance - Avril 2021