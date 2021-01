L'alternance résiste. Malgré la crise du Covid-19 : les chiffres record de contrats

La ministre du Travail Élisabeth Borne n’a pas attendu les fêtes pour l'annoncer : « Record pulvérisé », a-t-elle révélé dès le 9 décembre. Elle évoquait l’une des rares satisfactions offertes par l’actualité économique : le succès de l’apprentissage. Bien que les chiffres ne soient pas encore définitifs, difficile de lui donner tort : les 420 000 contrats conclus en 2020 dépassent allègrement le record de

l’année précédente, avec 353 000 signatures. Pas mal, pour un modèle dont on avait cru l’effondrement possible il y a six mois à peine.





Résilience, jusqu’où ?

Dynamique vertueuse

« Tout le monde confirme son intérêt pour ce modèle »

3 questions à Vincent Cohas vice-président de la FFP (Fédération de la formation professionnelle)



Quel bilan tirez-vous de l’année 2020 ?

En matière d’apprentissage, nous restons sur un élan positif, notamment grâce aux réformes mises en place. L’année 2020 est restée sur la même dynamique malgré le contexte Covid. Bien sûr, cela a été rendu possible par les aides, mais aussi par la volonté des acteurs de la formation, entreprises, branches professionnelles, jeunes… Tout le monde confirme son intérêt pour ce modèle.



À quoi s’attendre dans les prochains mois ?

La prolongation de la période de recherche de contrats est très importante, car le deuxième confinement a été rude pour les entreprises. Cette disposition amènera les jeunes jusqu’au mois de mai : ils ne perdront pas leur année, et conserveront leur statut de stagiaire de la formation professionnelle, un aspect essentiel pour leur protection sociale.



Quid de la formation continue ?

Sur ce volet, je ne serai pas aussi positif. L'idée du Compte personnel de formation (CPF) était de donner à chaque individu les manettes de sa formation. En réalité, tout le monde n'étant pas expert de la question, quelques acteurs peu scrupuleux en profitent pour faire de la concurrence déloyale sur la plate-forme. Mon avis est qu'il faut revenir à une relation tripartite (personne, entreprise et organisme de formation) plus équilibrée, mieux à même de garantir des formations solides.

