L'année de l'Alternance... aussi pour les Ecoles de Commerce

Ça y est : l’alternance a dépassé la barre des mille étudiants à EM Normandie : « Cela représente plus de la moitié de nos troisième année de bachelor et 70 % de nos masters », explique Mathilde Brossier, directrice Marque et expérience. Alors que les recherches de stages ont été difficiles, comme partout, la campagne d’alternance s’est déroulée sans encombre.





« Le temps de faire vos preuves et de progresser »

Sur le papier, c’est une formule qui peut tenter tout le monde : vous ne payez pas de frais de scolarité, même en business school où ils sont onéreux, vous êtes rémunéré, vous engrangez de l’expérience professionnelle… Dans la pratique, il ne faut pas faire de l’alternance si vous pensez juste à l’aspect financier, car cela ne marchera pas ! Mieux vaut avoir un projet relativement précis en tête et une bonne dose de motivation, aimer travailler en entreprise et ne pas trop compter son temps.J’ai d’abord fait un BTS Comptabilité, avant d’arrêter mes études pendant un an, pour réfléchir. Pendant cette année-là, j’ai eu plusieurs expériences professionnelles et me suis pris au jeu. Je me sentais bien dans la vie en entreprise et cela m’a donné de la confiance pour continuer. Je me suis lancé dans une licence en alternance, en mission dans une entreprise avec laquelle cela s’est très bien passé. Après une longue et passionnante discussion avec mon tuteur, nous avons décidé de poursuivre l’aventure deux ans de plus. C’est là que j’ai intégré l’EMLV, en spécialité Finance et contrôle de gestion.C’est de vous donner le temps de faire vos preuves et de progresser. J’ai commencé dans mon entreprise en tant qu’assistant administratif, puis je suis passé assistant de facturation, avant d’être lancé dans le contrôle de gestion… Aujourd’hui, j’en suis à mon 4e poste en trois ans, tout en ayant beaucoup avancé dans mes études. Quel autre système aurait permis cela ? Je n’en connais pas.