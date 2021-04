L'apprentissage, sécurisation du parcours

La pandémie nous conduit à évaluer tous les dispositifs comme s’ils étaient ou non curatifs. C’est le cas pour les outils de formation, à commencer par l’apprentissage. Cela passe par une bonne perception. L’apprentissage est-il donc une thérapie de court terme pour répondre à la crise de l’emploi ou bien le bon vaccin, à même de préparer contre tous les à-coups ? Le principal bénéfice de l’apprentissage est qu’il s’est hissé au rang d’un levier éducatif majeur. Autrefois relégué comme une voie de seconde zone, il s’est imposé comme une filière d’excellence, plébiscitée désormais par les jeunes mais aussi de plus en plus par tous les acteurs. Certaines zones de résistance telles que la rareté dans la fonction publique ou la priorité donnée aux filières générales dans l’éducation nationale sont contrebalancées par toutes les success stories de plus en plus relayées, sur le modèle des pays de l’Europe du Nord.



L’apprentissage suppose en effet de faire ses preuves d’abord vis-à-vis du marché du travail car il s’assimile à un pré-recrutement, même si l’entreprise d’accueil ne prend aucun engagement en termes d’embauche successive. Dans le même temps, il faut être à la hauteur d’un point de vue scolaire ou universitaire. L’apprenti doit donc répondre à des exigences académiques et professionnelles, réunir connaissances et compétences. L’apprentissage fait désormais coïncider des logiques de filière avec la construction de trajectoires permettant le bon glissement de la formation vers l’emploi. L’apprentissage est en ce sens le bon outil de sécurisation des parcours, surtout en période de crise. Il est aussi une bonne manière d’appréhender des codes et d’être capable de répondre aux exigences d’une entreprise. C’est un engagement à respecter des horaires et une discipline, des règles et l’autorité d’un responsable.



Les bénéfices sont donc patents mais il existe aussi des risques. Certains sont liés aux entreprises accueillantes, dont quelques-unes (une minorité) ne sont pas assez soucieuses de l’épanouissement des jeunes : par exemple en augmentant trop la charge de travail jusqu’à provoquer des ruptures de contrats. Certains organismes de formation se démontrent aussi parfois peu vigilants sur le suivi de leurs apprentis, par exemple pour les rapprocher efficacement de la bonne entreprise. Face à ces dérives constatées par des enquêtes récentes, deux priorités s’imposent. La première est de privilégier un organisme de formation reconnu, offrant les meilleures garanties. Les bonnes « marques » sont attestées dans le domaine de la formation par les résultats en termes d’insertion et par des dispositifs d’assurance-qualité. Deuxième exigence, savoir alerter quand le jeune est confronté à des situations anormales.



En définitive, l’apprentissage est bien un médicament efficace sans effet secondaire. Il offre un avenir aux jeunes, en améliorant leur employabilité. Il permet un financement particulièrement bienvenu des études et de la vie quotidienne. Dans la période économique compliquée que nous connaissons, c’est aussi le moyen pour les entreprises de faire venir des jeunes volontaires, capables de porter des projets innovants.





Olivier Faron

Guide spécial Alternance - Avril 2021