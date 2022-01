Malcolm, la célèbre série américaine du début des années 2000, a récemment fait son arrivée au cœur du catalogue de la plateforme Disney+ : si l’envie vous prend de binge watcher l’intégralité des sept saisons, voici comment faire.



Quiconque ayant déjà visionné des épisodes de la série Malcolm a probablement déjà rêvé d’avoir une famille comme celle que l’on y trouve. Il faut dire qu’avec des parents comme Loïs et Hal, on ne s’ennuie jamais, même s’il n’est pas certain que Malcolm et ses frères soient réellement du même avis. Une chose est sûre, découvrir ou redécouvrir la série culte « Malcolm in the Middle » est toujours un réel plaisir, et grâce à Disney+, c’est désormais possible.





151 épisodes à visionner en streaming

Comment s’abonner à Disney+ ?

Cliquez ici pour vous abonner à Disney+

La série Malcolm a été diffusée entre 2000 et 2006 et elle cumule 7 saisons, réparties en 151 épisodes. Disney+ a décidé de frapper fort, en proposant l’intégrale de la série dans son catalogue. Comme à son habitude, la plateforme de SVOD propose un large choix de langues et de sous-titres pour en profiter : vous pouvez donc visionner la série dans sa version française de qualité, ou bien privilégier les voix originales sous-titrées. À vous de choisir !Disney+ est une plateforme de vidéo en streaming accessible sur abonnement, qui permet de profiter de centaines de films et séries en illimité comme Ma famille d’abord, Grown-ish ou encore How I Met Your Mother. Le service est accessible sur PC, TV, smartphones, tablettes ou encore consoles de jeux, et l’abonnement coûte 8,99 euros par mois, sans engagement. Si vous voulez payer moins cher, vous pouvez opter pour l’abonnement annuel à 89,90 euros, qui permet d’économiser 15% par rapport à la souscription mensuelle. Rendez-vous sur le site de Disney+ pour en savoir plus.