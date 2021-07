Vivian et Eva Ducci se sont trouvés au cours de la sixième saison de La Villa des Cœurs Brisés. Toutefois, les deux candidats sont aujourd’hui en pleine séparation comme les internautes ont pu le découvrir au fil des story de Vivian.



Un malentendu semble être à l’origine de la rupture entre Vivian et Eva Ducci. Pour rappel, leur couple s’est formé durant le tournage de la saison 6 de La Villa des Cœurs Brisés qui a eu lieu au cours de l’été 2020. Bien que la jeune femme ait commencé l’aventure en se remettant en couple avec son ex, Anthony, rencontré dans les 10 Couples Parfaits 4, elle a terminé l’émission de TFX dans les bras de Vivian. Toutefois, d’après le compte Instagram @Vaarruecos, l’ancien candidat de Secret Story aurait récemment mis fin à leur relation suite à une crise de jalousie. Ainsi, il a expliqué dans une story qu’il était désormais célibataire, avant de sous-entendre qu’Eva voyait actuellement d’autres personnes.





La Villa des Cœurs Brisés 6 : Pourquoi Eva et Vivian ne sont plus en couple ?

Malgré la colère du jeune homme, il semblerait que son ex n’ait en réalité rien à se reprocher. Dans une seconde story Instagram, il a ainsi avoué avoir mal jugé la situation. En effet, Vivian aurait entendu dire que sa compagne était en train de passer la soirée avec d’autres hommes. Or, après vérification, il s’agirait simplement des amis de la sœur d’Eva. Cependant, face à la réaction de Vivian, le couple aurait tout de même décidé de rompre. Mais l’histoire d’amour d’Eva Ducci et de Vivian n’est peut-être pas terminée, puisque les deux anciens candidats de La Villa des Cœurs Brisés 6 seront bientôt réunis pour le tournage d’une autre émission diffusée sur TFX : La Bataille des Couples 3.