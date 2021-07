Le couple formé par Shanna Kress et Jonathan Matijas fait l’objet de nombreuses rumeurs. Alors que les deux anciens participants de la Villa des Cœurs Brisés viennent tout juste d’annoncer le lancement de leur chaîne YouTube, les internautes s’interrogent sur une possible grossesse de la jeune femme.



Les personnalités de téléréalité partagent une grande partie de leur quotidien sur les réseaux sociaux. Ainsi, leurs fans peuvent continuer à suivre leurs aventures même hors tournage. En ce moment, deux amoureux attirent particulièrement l’intérêt du public : Shanna Kress et Jonathan Matijas. Les deux anciens candidats de La Villa des Cœurs Brisés semblent en effet nager en plein bonheur depuis qu’ils ont décidé de se mettre ensemble. Les multiples photos et vidéos qu’ils partagent ont notamment engendré l’apparition d’une rumeur qui prend de plus en plus d’ampleur sur le web : Shanna Kress serait enceinte de son compagnon. Rien n’a encore été confirmé par le couple, mais les internautes supposent qu’ils attendaient le lancement de leur chaîne YouTube officielle pour annoncer la grande nouvelle.





La Villa des Cœurs Brisés : Jonathan et Shanna lancent une chaîne YouTube dédiée à leur couple

En effet, Shanna Kress et Jonathan Matijas ont surpris leurs followers en révélant qu’ils allaient ouvrir une chaîne YouTube entièrement consacrée à leur couple. L’annonce a été faite dans une vidéo postée sur la chaîne personnelle de la jeune femme. Comme ils l’ont expliqué, ils souhaitent utiliser cette nouvelle plateforme pour évoquer leurs projets présents, passés et futurs, mais également les “heureux évènements” qui pourraient survenir. Cette formulation est ainsi venue alimenter la rumeur de grossesse de Shanna, déjà très relayée par les internautes depuis qu’ils ont entendu l’ancienne candidate de La Villa des Cœurs Brisés demander à son compagnon s’il préférait avoir un garçon ou une fille. Alors que le couple était pressenti pour participer à La Bataille des Couples 4, il pourrait finalement avoir d’autres plans en tête.