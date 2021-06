Bien qu’ils n’aient pas participé à la même saison de “La villa des Cœurs Brisés”, Shanna Kress et Jonathan Matijas semblent plus amoureux que jamais. Après s’être installés ensemble dans le Sud de la France, les deux anciens candidats pourraient désormais attendre un enfant.



Les réseaux sociaux sont une véritable mine d’or pour les fans de téléréalité qui aiment continuer à suivre le quotidien de leurs candidats favoris, même hors émissions. Découvert dans la saison 3 de “La Villa des Cœurs Brisés”, Jonathan Matijas est désormais en couple avec Shanna Kress, une influenceuse qui s’est faite connaître en intégrant “Les Marseillais à Miami”. Très présents sur Instagram, les deux amoureux n’hésitent pas à partager le moindre détail de leur vie privée à leurs abonnés. Ainsi, le public sait déjà qu’ils ont emménagé ensemble et prévoient de se marier. Mais Jonathan Matijas vient tout juste de dévoiler une autre nouvelle à sa communauté. En effet, Shanna Kress pourrait bien être enceinte du jeune homme.





Shanna et Jonathan de “La Villa des Cœurs Brisés” pourraient attendre un enfant

Via une story sur son compte Instagram, Jonathan n’a pas hésité à faire part d’une information qui laisse planer le doute concernant une potentielle grossesse de sa compagne. En effet, l’ancien candidat de “La Villa des Cœurs Brisés” a révélé que Shanna avait du retard sur son cycle habituel et pourrait donc être enceinte. Bien qu’il se dise stressé, face à cette possibilité inattendue, le jeune homme semble toutefois déterminé à fonder une famille. Il a ainsi rassuré sa communauté en annonçant que malgré la pression, le couple avait déjà choisi le prénom de leur futur enfant, qu’il s’agisse d’une fille ou d’un garçon. Pour l’instant, les deux influenceurs attendent les résultats du test de grossesse, qu’ils communiqueront sans doute à leurs fans via leurs réseaux sociaux.