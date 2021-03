Comme chaque année découvrez notre dossier spécial "Bachelor" avec un état des lieux de ce nouveau diplôme (Bac+3) très demandé et notre classement des meilleurs diplômes de management.



Terme venu du monde anglo-saxon, le bachelor est un diplôme de niveau bac +3. Délivré notamment par les écoles de management mais aussi les universités (BUT), il peut répondre à deux objectifs : une insertion professionnelle rapide, ou la première étape avant de poursuivre en master, diplôme de niveau bac +5.



L'offre de formations des bachelors change avec la nouvelle reconnaissance du grade "licence" et de nouveaux établissements toujours plus nombreux à proposer ce diplôme. Rarement un de nos palmarès aura autant évolué.





Au sommaire de notre dossier spécial Bachelor 2021