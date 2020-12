Le parc Super Nintendo World officialise sa date d'ouverture et se dévoile

Universal et Nintendo ont enfin officialisé la date d’ouverture du premier parc d'attractions Super Nintendo World. Prévue initialement en juin 2020, l’inauguration a été retardée à cause de la pandémie de COVID-19. Elle aura finalement lieu le 4 février 2021 au sein du parc Universal Studios Japan d'Osaka. Cette première déclinaison doit donner naissance à de futurs complexes implémentés dans d'autres parcs Universal Studios aux États-Unis cette fois, en commençant par le parc d'Orlando.





Mario Kart comme si vous y étiez

Super Nintendo World : Donkey Kong en préparation

Cette annonce a été l’occasion de dévoiler l’une des attractions les plus attendues du futur parc : le Mario Kart Koopa's Challenge. Elle combine les sensations du manège traditionnel avec celles des nouvelles technologies. Dans un décor inspiré par le Château de Bowser, chaque kart accueillera quatre passagers. À chacun son volant et son casque de réalité augmentée à l'effigie de la casquette de Mario. Il permettra à chaque visiteur de se balancer des coquilles rouges, vertes ou bleues afin de remporter la victoire. Contrairement au jeu, les bolides ne rouleront pas sur un circuit, mais sur des rails, façon montagnes russes. Le but sera de terminer premier dans les cinq minutes que durent une course.Une extension du Super Nintendo World consacrée à Donkey Kong est d’ores et déjà en développement. Sa date d'ouverture n'est pas connue. Le parc Super Nintendo World sera conçu comme une zone interactive. Les visiteurs pourront ainsi collecter des pièces virtuelles à l'aide d'un bracelet connecté à mesure de leur avancée dans l’espace. S’il fait déjà rêver, le Super Nintendo World aurait coûté la somme de 580 millions de dollars.