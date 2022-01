Les 5 réflexes auxquels on ne pense pas pour trouver son 1er job !

Être livré à soi-même dans la "jungle de la recherche d’emploi" n’est pas simple ! Surtout lorsqu’on démarre et que l'on recherche son premier emploi. Comment s’illustrer ? Comment décrocher son premier entretien ? Louis Le Mouel, Directeur du Recrutement chez BAM , partage avec vous ses 5 conseils pour tirer son épingle du jeu.





1. Faire le point sur soi-même

2. Networker

3. Aborder les entretiens pour ce qu'ils sont

4. Être exigeant

5. Prendre du recul sur les conseils de ses proches et de sa famille…

Avant de se lancer dans la recherche active et d’envoyer son CV à tout va, mieux vaut préalablement se poser les bonnes questions et s’interroger sur ses souhaits professionnels :- Existe-t-il un job en particulier qui m'attire ?- Dans quel secteur d’activité ?- Dans quel type d’entreprise (une start-up, un grand groupe déjà installé…) ?- Où est-ce que je veux que mon premier stage/job soit localisé ?- Quel mode de travail je privilégie ? Remote ? Présentiel ? Hybride ?La meilleure façon d’envisager un job consiste à se renseigner auprès des personnes qui l'exercent. MyJobGlasses ou Shapr peuvent être d’excellents outils pour sonder le climat social et l’atmosphère de travail de l’entreprise. Il y a aussi les forums et autres évènements d’entreprises qui permettent de parler à des professionnels. En discutant avec ces personnes opérationnelles, vous pouvez en savoir plus sur l’entreprise et peut-être découvrir, en avant-première, des offres d’emploi non encore parues sur les sites de recrutement. C’est ce qu’on appelle “le marché caché”.L’entretien est autant un moment pour l’entreprise que pour les candidats de prendre une décision. Chaque partie doit pouvoir se projeter dans une future collaboration. Il faut évacuer les questions de stress et garder à l’esprit le principe d’égalité entre l’entreprise et le candidat. Il reste aussi essentiel de bien préparer son entretien et d’avoir ses propres objectifs en tête. Vous pouvez vous entraîner avec vos amis en vous présentant à tour de rôle. Cela peut donner des pistes d’amélioration.C'est la conséquence des points suivants. Il est beaucoup plus facile pour un recruteur et un manager de se projeter avec un candidat qui sait ce qu'il recherche et dans quelle direction il va. Le verbaliser clairement est aussi plébiscité par les recruteurs. Il ne faut pas essayer d’imaginer ce que le recruteur aimerait entendre, cela se verra et vos arguments perdront toute crédibilité. Le mieux est d’échanger avec transparence et honnêteté sur ce que vous attendez de votre prochain job.Ils vous veulent du bien mais, le marché du travail a énormément évolué. La plupart du temps, la famille ou les amis n’ont pas la meilleure perception du marché du travail. Sans nul doute, vos proches vous recommanderont de jouer la carte de la sécurité en vous dirigeant vers une grande entreprise solide, bien ancrée dans l’économie. Seulement, un grand groupe n'est plus le seul moyen d'atteindre un plan de carrière, la sécurité de l'emploi, un impact fort…Il existe une myriade de possibilités pour démarrer. L’essentiel est de s’écouter. En intégrant une petite structure, vous aurez sans doute la possibilité de progresser plus rapidement en accompagnant la croissance de l’entreprise.