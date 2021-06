Les Anges de la téléréalité : NRJ 12 met un terme au programme

Après douze saisons, “Les Anges de la téléréalité” tirent leur révérence. NRJ12, qui diffuse l’émission, a pris la décision de stopper le programme ainsi que son extension “Les vacances des Anges” suite aux récentes polémiques ainsi qu’aux chutes d’audience.



Lancés pour la première fois en 2011, “Les Anges de la téléréalité” font partie du paysage audiovisuel français depuis maintenant dix ans. Bien qu’elle divise le public, l’émission phare de NRJ12 a connu un franc succès pendant de nombreuses années, avant de voir les audiences décliner lors des dernières saisons. La plus récente, intitulée “Asian dream” s’est achevée en décembre 2020. En cours de diffusion sur NRJ12, le spin-off “Les vacances des Anges” en est quant à lui à sa quatrième saison. Cette dernière a notamment été au cœur de l’une des polémiques qui serait à l’origine de l’arrêt du programme. En effet, lors du tournage initialement prévu à la Réunion une violente altercation a eu lieu entre des candidats et le maire de Saint-André.





NRJ12 remplace les “Les Anges de la téléréalité” par un programme inédit

En plus du scandale de La Réunion, qui a entraîné l’exclusion des candidats concernés, la société de production doit également faire face à des accusations de harcèlement et de sexisme. Pour NRJ12, l’arrêt de l’émission est donc inévitable. Toutefois, la chaîne appartenant à l’entreprise NRJ Group ne renonce pas pour autant aux influenceurs qui fascinent tant le jeune public. En effet, il semblerait qu’une nouvelle production soit déjà en projet. Intitulée provisoirement “Followers”, cette œuvre de fiction proposera aux téléspectateurs de suivre le quotidien d’une agence d’influenceurs, à la manière de la saga à succès “Dix pour cent”. Le casting serait en cours et quelques invités, peut-être même d’anciens candidats des Anges, devraient faire leur apparition au sein de la série.