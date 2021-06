Les Marseillais : Carla Moreau et Kevin Guedj dévoilent leur nouveau projet dans TPMP sur C8

Le couple emblématique des Marseillais quitte le programme de W9 pour se lancer sur C8 avec leur propre émission. Ils ont annoncé la nouvelle lors de leur passage sur le plateau de “Touche pas à Mon Poste”.



Jeudi dernier, Cyril Hanouna recevait Carla Moreau et Kevin Guedj dans “Touche pas à Mon Poste”. Fiancés, les deux jeunes marseillais se sont fait connaître en participant à la téléréalité “Les Marseillais”. Ayant chacun une dizaine de saisons à leur actif, ils sont tous deux devenus des figures emblématiques du programme. Parents d’une petite fille nommée Ruby, le couple d’influenceurs a décidé de quitter W9 pour se lancer sur C8. Leur mariage sera notamment au cœur de cette nouvelle émission. Les téléspectateurs pourront également les suivre dans leur quotidien professionnel et privé. Pour l’instant, la date de diffusion n’a pas été communiquée par C8, mais le couple étant encore sous contrat avec leur ancienne société de production, il faudra probablement attendre la fin d’année pour découvrir le projet.





Les Marseillais : Carla Moreau et Kevin Guedj quittent le programme de W9

Alors que les deux candidats étaient des habitués de l’émission depuis 2015 pour Kévin, et 2016 pour Carla, ils se sont récemment retrouvés au cœur d’une polémique, en partie responsable de leur départ. En effet, un enregistrement audio dans lequel Carla fait appel à la sorcellerie afin de nuire à ses camarades des Marseillais a été posté en ligne. Virale, l’affaire a rapidement envenimé les relations entre la jeune femme, les autres candidats, et l’équipe de production. Sur les réseaux sociaux, les tensions ont même atteint les internautes, partagés entre les fans du couple et ceux des autres Marseillais. Face à des tensions croissantes, Carla et Kévin ont donc fait le choix de quitter le programme et la chaîne pour se lancer sur C8.